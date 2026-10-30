В «Самрук-Энерго» назначили нового руководителя после отставки Кайрата Максутова

Новым председателем правления АО "Самрук-Энерго" назначен Ансар Айдаров, который работает в структуре "Самрук-Қазына" с 2013 года, сообщили в пресс-службе компании.

Нового главу коллективу компании представил председатель правления фонда Нурлан Жакупов.

На рабочем совещании с коллективом глава фонда обозначил первоочередные задачи для нового топ-менеджера. В частности, Жакупов потребовал строго соблюдать графики реализации ключевых инвестиционных проектов и сдать новые электростанции без задержек.

Ансар Айдаров построил карьеру внутри структуры "Самрук-Қазына", проработав в группе компаний больше десяти лет. До текущего назначения он занимал должности генерального директора ТОО "Энергия Семиречья", возглавлял проектный офис, а также работал главным директором по инвестициям АО "Самрук-Энерго".

Предыдущий председатель правления компании Кайрат Максутов был официально освобождён от занимаемой должности 28 октября.