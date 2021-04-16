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Социум

В ЗКО село Федоровка переименуют в Теректи

Информация об этом появилась в местной газете Теректинского района, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В соцсетях распространяется информация о переименовании села Федоровка. Мнения людей разделились: кто-то выступает за переименование, кто-то против, а кто-то и вовсе считает, что от того, как назовут село, вряд ли что-то изменится. Однако люди недоумевают, почему не учли их мнение. Власти же утверждают, что при переименовании поселков общественные слушания не обязательны. Руководитель отдела культуры, развития языков, физической культуры и спорта Теректинского района Лунара Сердалиев
Дана Рахметова
В ЗКО село Федоровка переименуют в Теректи
Информация об этом появилась в местной газете Теректинского района, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
В ЗКО село Федоровка переименуют в Теректи
В ЗКО село Федоровка переименуют в Теректи
В соцсетях распространяется информация о переименовании села Федоровка. Мнения людей разделились: кто-то выступает за переименование, кто-то против, а кто-то и вовсе считает, что от того, как назовут село, вряд ли что-то изменится. Однако люди недоумевают, почему не учли их мнение. Власти же утверждают, что при переименовании поселков общественные слушания не обязательны. Руководитель отдела культуры, развития языков, физической культуры и спорта Теректинского района Лунара Сердалиева пояснила, что существуют правила учета мнения населения. - Согласно этим правилам, местные органы проводят собрание местного сообщества, которое должно донести мнение населения. Члены собрания местного сообщества делегированы выступать от имени населения. В данном случае из семи членов сообщества присутствовали 6. Все шестеро единогласно проголосовали за переименование Федоровки в село Теректи (Теректі - на казахском языке). Далее это решение будет рассматриваться в акимате Теректинского района совместно с маслихатом района. Затем решение будет направлено в областную ономастическую комиссию, которая в свою очередь вынесет окончательный вердикт по поводу переименования. Ономастическая комиссия рассматривает вопрос с учетом мнения населения, опросов. Стоит отметить, что, согласно опросу по переименованию Федоровки в Теректи, 76,32% из числа участвовавших в опросе выступили за переименование. Всего в опросе приняли участие 680 жителей Федоровки,- сообщила Лунара Сердалиева. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
село переименование

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