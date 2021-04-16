В ЗКО село Федоровка переименуют в Теректи

Информация об этом появилась в местной газете Теректинского района, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В соцсетях распространяется информация о переименовании села Федоровка. Мнения людей разделились: кто-то выступает за переименование, кто-то против, а кто-то и вовсе считает, что от того, как назовут село, вряд ли что-то изменится. Однако люди недоумевают, почему не учли их мнение. Власти же утверждают, что при переименовании поселков общественные слушания не обязательны. Руководитель отдела культуры, развития языков, физической культуры и спорта Теректинского района Лунара Сердалиев