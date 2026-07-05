25 тысяч случаев перепродажи бесплатных лекарств выявили в Казахстане

Все случаи были выявлены автоматически с помощью системы цифровой маркировки за последние два года.

В Казахстане система цифровой маркировки зафиксировала более 25 тысяч случаев перепродажи лекарственных средств, предназначенных для бесплатного обеспечения населения. Данные об этом опубликовало Министерство здравоохранения РК.

Всего за два года работы системы в стране промаркировано около 1 млрд единиц фармацевтической продукции. Из них 604 млн упаковок приходится на импортные товары, 400 млн - на отечественные лекарственные средства. На сегодняшний день потребителям уже реализовано 457 млн упаковок.

- Одним из наиболее значимых результатов внедрения маркировки стало автоматическое выявление подозрительных операций. Система зафиксировала более 25 тысяч случаев перепродажи в аптеках лекарств, предназначенных для бесплатного лекарственного обеспечения, - рассказали в ведомстве.

Ранее подобные нарушения - повторная реализация препаратов, подмена упаковок или изменение сроков годности - выявлялись преимущественно во время контрольных проверок. Теперь система маркировки фиксирует аномалии автоматически и направляет информацию в уполномоченные органы.

Данный инструмент мониторинга позволяет отслеживать движение каждой упаковки на всех этапах оборота. Это дает возможность фиксировать рискованные операции в режиме онлайн, исключая необходимость опираться на экспертные оценки объемов импорта и производства.