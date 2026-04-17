31 организацию уже оштрафовали на общую сумму 12,3 млн тенге.

В Казахстане вскрыта масштабная схема перепродажи медикаментов, предназначенных для бесплатной выдачи населению. Система цифровой маркировки позволила Минздраву РК отследить путь более 4,1 тысячи упаковок лекарств, которые вместо рук пациентов оказались на прилавках частных аптек.

В ходе внеплановых проверок 74 объектов по всей стране инспекторы обнаружили в свободной продаже препараты из гарантированного объема бесплатной медпомощи (ГОБМП). В "черном списке" оказались:

дефицитные антибиотики;

растворы для инфузий (глюкоза и физрастворы);

специфические препараты для лечения хронических заболеваний.

За выявленные нарушения 31 организацию уже оштрафовали на общую сумму 12,3 млн тенге. Еще 43 компаниям выданы предписания об устранении нарушений, а их деятельность взята под особый контроль.

Масштаб махинаций подтверждает статистика Центра развития цифровой экономики. Аналитики зафиксировали свыше 480 тысяч случаев, когда один и тот же код маркировки использовался повторно разными участниками рынка. Проще говоря, аптеки пытались легализовать товар, который официально уже был списан или выдан пациенту в госучреждении.

Ситуация вышла за рамки административных правонарушений. Материалы по всем выявленным фактам уже направлены в Агентство по финансовому мониторингу и Антикоррупционную службу.