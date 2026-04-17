Их находят с помощью камер.

В Уральске стражи порядка активно используют систему видеонаблюдения, чтобы следить за безопасностью на дорогах. Камеры фиксируют пешеходов, которые грубо нарушают правила - после этого к ним применяются меры.

Как показал анализ, некоторые горожане переходят дорогу в неположенных местах или игнорируют красный сигнал светофора. Такие действия опасны не только для самих пешеходов, но и создают риски для водителей.

По словам полицейских, часть ДТП происходит именно из-за подобных нарушений. Сейчас правоохранители усилили профилактическую работу и проводят разъяснительные беседы с нарушителями. За такие нарушения предусмотрены штрафы.

Полицейские напоминают: соблюдение правил - это вопрос безопасности. На дороге каждый отвечает не только за себя, но и за окружающих.

Напомним, в городе уже установлено 300 современных камер, которые передают данные напрямую в Центр управления. С начала 2024 года с их помощью было раскрыто 114 уголовных правонарушений, включая 8 краж, 19 грабежей, 9 угонов и 16 случаев хулиганства.