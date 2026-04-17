Владельцы интернет-площадок теперь должны ежемесячно отчитываться перед налоговой о продажах и доходах предпринимателей.

Налоговая служба усиливает контроль над рынком электронной коммерции, выводя онлайн-бизнес из тени. Как сообщает Комитет госдоходов РК, владельцы интернет-площадок теперь обязаны ежемесячно отчитываться о каждой продаже, услуге и выплате, произведенной в адрес казахстанцев.

Как работает новая система контроля

Сведения поступают в КГД не позднее 5-го числа каждого месяца. На сегодняшний день 23 популярные площадки уже открыли свои базы данных для проверяющих. Налоговики получают полную информацию: кто именно продает, какой товар и на какую сумму.

Камеральный контроль: скрыть доходы не получится

Основная цель нововведения - сопоставить отчетность, которую сдают предприниматели, с реальными цифрами от маркетплейсов. Если цифры в декларации окажутся ниже тех, что передала площадка, система автоматически зафиксирует нарушение. В этом случае бизнесмену направят уведомление с требованием доплатить налоги и устранить расхождения.

Равные условия для всех

В Министерстве финансов подчеркивают, что такие меры создают честную конкуренцию. Те, кто раньше работал "вчёрную" и демпинговал цены за счёт неуплаты налогов, теперь будут вынуждены играть по общим правилам.

Для покупателей это также плюс: прозрачный рынок повышает доверие к онлайн-заказам и качеству сервиса.