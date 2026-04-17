С наступлением тёплого сезона в Уральске растёт число детских травм. Ежедневно в травмпункт обращаются до 60 детей с переломами, ожогами и ушибами. Врачи предупреждают: большинство несчастных случаев происходит во время игр во дворе или дома.

По данным областного управления здравоохранения, в прошлом году около 40 детей выпали с высоты и были госпитализированы в областную детскую больницу. В тёплое время года в травмпункт ежедневно обращаются до 60 детей с переломами, порезами, ожогами и черепно-мозговыми травмами.

Врачи отмечают: в многопрофильной областной детской больнице каждый день проводят несколько сложных операций. Медики призывают родителей не оставлять детей без присмотра, особенно в возрасте от 3 до 5 лет. В этот период малыши ещё не осознают опасности.

По словам нейрохирурга ОДМБ Ескелди Жокенова, рост травматизма связан не только с возрастом, но и с тем, что дети проводят больше времени на улице.

- Летом дети больше двигаются: катаются на велосипедах, самокатах, роликах, играют в подвижные игры. При этом контроль со стороны взрослых ослабевает - начинаются каникулы, родители заняты работой, а дворы кажутся безопасными. Дети до пяти лет часто травмируются из-за слабой координации движений как дома, так и на площадках. Отдельная проблема - падения из окон вместе с москитными сетками. Такие случаи повторяются каждое лето. Родителям стоит устанавливать защиту на окна и внимательно следить за детьми. В возрасте 6-10 лет дети активно изучают мир, но не всегда понимают риски. А подростки чаще идут на опасные трюки - прыгают с высоты, выполняют экстремальные элементы на самокатах и велосипедах, - отметил врач.

Напомним, только с начала этого года в Уральске из окон выпали двое детей. Первый ребёнок выпал с третьего этажа, второй - со второго. К счастью, оба выжили.