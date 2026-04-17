Военнослужащим официально разрешили привозить смартфоны в воинские части, однако есть ряд ограничений по их использованию.

Согласно приказу министра обороны от 30 марта 2026 года, военнослужащие срочной службы, курсанты и кадеты получили право приносить с собой смартфоны в воинские части.

До недавнего времени солдатам разрешалось пользоваться только простейшими кнопочными телефонами без камер и интернета, которые выдавались строго по расписанию. Теперь требования смягчили: современные гаджеты можно проносить до места службы, но при одном условии - на территорию части смартфон должен попадать в выключенном состоянии.

Свободно пользоваться смартфонами в режиме "24/7" не получится. Доступ к гаджетам будет открыт в личное время, которое определено распорядком дня и не мешает боевой подготовке. Звонить и пользоваться приложениями разрешено в пределах казарм, а также во время нахождения на лечении в военных госпиталях и медсанчастях.

Несмотря на общее смягчение правил, окончательное слово остается за руководством на местах. Именно командиры воинских подразделений будут устанавливать конкретные часы, когда солдатам выдадут их устройства для связи с родными. Главное требование министерства - использование телефонов не должно идти в ущерб учебному процессу и дисциплине.