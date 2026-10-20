В ЗКО сменился руководитель здравоохранения

Новым главой управления здравоохранения Западно-Казахстанской области назначен Сакен Мырзакулов, сообщает пресс-служба акима ЗКО. Кандидатура была согласована с Агентством Республики Казахстан по делам государственной службы.

Сакен Казбекович Мырзакулов родился в 1989 году. Он имеет высшее медицинское образование, окончив Международный казахско-турецкий университет имени Ходжи Ахмеда Ясави по специальности "Лечебное дело". Кроме того, новый руководитель получил высшее образование по специальностям "Юриспруденция" и "Экономика".

Свою трудовую деятельность начал в 2013 году врачом-гинекологом и работал в различных медицинских организациях. За годы карьеры занимал руководящие и ответственные посты:

работал в министерстве здравоохранения РК и Фонде социального медицинского страхования,

занимал должность первого заместителя руководителя управления здравоохранения Мангистауской области.

До назначения на пост руководителя управления Сакен Мырзакулов работал заместителем главы облздрава ЗКО.

Напомним: Предыдущий руководитель ведомства Мадияр Утешев покинул свой пост после серии громких коррупционных скандалов в медицинской сфере региона. В мае в ЗКО были задержаны сразу несколько главных врачей больниц и поликлиник, а также директор станции скорой помощи по подозрению в получении взяток от поставщиков за общее покровительство. После этого Мадияр Утешев был сначала временно отстранен от должности за ненадлежащий контроль, а затем написал заявление об увольнении по собственному желанию.