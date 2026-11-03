Вернутся ли вейпы в Казахстан из-за техрегламента ЕАЭС: ответ главы Минздрава

Как сообщила Акмарал Альназарова, Министерство здравоохранения полностью этот вопрос будет рассматривать только через призму здоровья населения.

На брифинге в правительстве министра здравоохранения Акмарал Альназарову спросили о новом техническом регламенте ЕАЭС по никотинсодержащей продукции и его возможном влиянии на казахстанское законодательство.

Журналисты обратили внимание, что разработанный Арменией техрегламент для стран союза, по мнению некоторых общественников, может пошатнуть действующий в республике полный запрет на электронные сигареты. Представители СМИ попросили главу Минздрава озвучить официальную позицию ведомства.

- Министерство здравоохранения полностью этот вопрос будет рассматривать только через призму здоровья населения, защиты здоровья нашего населения. Казахстан является участником рамочной конвенции по борьбе с табакокурением ВОЗ. И все вопросы, которые мы обязались на себя взять в рамках этого технического регламента, будут учтены, - ответила Акмарал Альназарова.

На уточняющий вопрос о том, означает ли это, что Казахстан не планирует отменять действующий запрет на вейпы, глава ведомства подчеркнула, что приоритеты здравоохранения останутся неизменными:

- Да, но здесь не один Минздрав принимает решение. Позиция Министерства здравоохранения будет формироваться через защиту прав пациентов, нашего населения. И мы будем придерживаться действующего техрегламента, - сообщила министр.

Напомним, в Казахстане запрет на продажу, ввоз и рекламу вейпов, а также некурительных табачных изделий официально действует с июня 2024 года.