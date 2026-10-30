Весовой контроль усилили на дорогах Казахстана после критики Президента

Проверки проводят на ключевых трассах, включая магистраль Западная Европа - Западный Китай, которая проходит через ЗКО.

На ключевых автодорогах Казахстана резко усилили контроль за проездом крупногабаритного и тяжеловесного транспорта, сообщает пресс-служба Министерства транспорта РК. Проверки стали прямым ответом на задачи, поставленные Президентом Касым-Жомартом Токаевым в его Послании народу.

Рейды и усиленный весовой контроль сейчас идут на важнейших республиканских автомагистралях и транзитных коридорах:

Западная Европа - Западный Китай (проходящей в том числе через ЗКО);

Астана - Петропавловск;

Омск - Павлодар - Семей - Майкапшагай;

Кызылорда - Жезказган.

Главная цель масштабных проверок - пресечь проезд перегруженных фур, которые разбивают асфальт и провоцируют аварии.

- Особое внимание уделяется пресечению перевозок с превышением допустимых весовых параметров, поскольку перегруз ускоряет разрушение дорожного покрытия и создает угрозу безопасности участников дорожного движения, - подчеркнули в Минтранспорта.

Параллельно ведомство вместе с депутатами Курултая уже готовит поправки в законодательство: штрафы за перегруз планируют существенно ужесточить, а саму систему контроля за большегрузами - сделать более строгой и автоматизированной.

Напомним, ранее Касым-Жомарт Токаев жестко раскритиковал положение дел в транспортно-логистической сфере страны. Глава государства назвав происходящее "путем в никуда" и абсурдом, указав на то, что из-за хаоса и слабых механизмов огромные транзитные доходы пролетают мимо бюджета страны.

