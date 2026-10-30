Весовой контроль усилили на дорогах Казахстана после критики Президента

На ключевых автодорогах Казахстана резко усилили контроль за проездом крупногабаритного и тяжеловесного транспорта, сообщает пресс-служба Министерства транспорта РК. Проверки стали прямым ответом на задачи, поставленные Президентом Касым-Жомартом Токаевым в его Послании народу.
Рейды и усиленный весовой контроль сейчас идут на важнейших республиканских автомагистралях и транзитных коридорах:
- Западная Европа - Западный Китай (проходящей в том числе через ЗКО);
- Астана - Петропавловск;
- Омск - Павлодар - Семей - Майкапшагай;
- Кызылорда - Жезказган.
Главная цель масштабных проверок - пресечь проезд перегруженных фур, которые разбивают асфальт и провоцируют аварии.
- Особое внимание уделяется пресечению перевозок с превышением допустимых весовых параметров, поскольку перегруз ускоряет разрушение дорожного покрытия и создает угрозу безопасности участников дорожного движения, - подчеркнули в Минтранспорта.
Параллельно ведомство вместе с депутатами Курултая уже готовит поправки в законодательство: штрафы за перегруз планируют существенно ужесточить, а саму систему контроля за большегрузами - сделать более строгой и автоматизированной.
Напомним, ранее Касым-Жомарт Токаев жестко раскритиковал положение дел в транспортно-логистической сфере страны. Глава государства назвав происходящее "путем в никуда" и абсурдом, указав на то, что из-за хаоса и слабых механизмов огромные транзитные доходы пролетают мимо бюджета страны.