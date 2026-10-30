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Социум

Весовой контроль усилили на дорогах Казахстана после критики Президента

Проверки проводят на ключевых трассах, включая магистраль Западная Европа - Западный Китай, которая проходит через ЗКО.
Варвара Тыщенко
Весовой контроль усилили на дорогах Казахстана после критики Президента
Иллюстративное фото из архива "МГ"

На ключевых автодорогах Казахстана резко усилили контроль за проездом крупногабаритного и тяжеловесного транспорта, сообщает пресс-служба Министерства транспорта РК. Проверки стали прямым ответом на задачи, поставленные Президентом Касым-Жомартом Токаевым в его Послании народу.

Рейды и усиленный весовой контроль сейчас идут на важнейших республиканских автомагистралях и транзитных коридорах:

  • Западная Европа - Западный Китай (проходящей в том числе через ЗКО);
  • Астана - Петропавловск;
  • Омск - Павлодар - Семей - Майкапшагай;
  • Кызылорда - Жезказган.

Главная цель масштабных проверок - пресечь проезд перегруженных фур, которые разбивают асфальт и провоцируют аварии.

- Особое внимание уделяется пресечению перевозок с превышением допустимых весовых параметров, поскольку перегруз ускоряет разрушение дорожного покрытия и создает угрозу безопасности участников дорожного движения, - подчеркнули в Минтранспорта.

Параллельно ведомство вместе с депутатами Курултая уже готовит поправки в законодательство: штрафы за перегруз планируют существенно ужесточить, а саму систему контроля за большегрузами - сделать более строгой и автоматизированной.

Напомним, ранее Касым-Жомарт Токаев жестко раскритиковал положение дел в транспортно-логистической сфере страны. Глава государства назвав происходящее "путем в никуда" и абсурдом, указав на то, что из-за хаоса и слабых механизмов огромные транзитные доходы пролетают мимо бюджета страны.
 

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