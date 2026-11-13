Врачи рассказали о состоянии пострадавших при взрыве в кафе Актобе

Обоих пострадавших и доставили их в городскую многопрофильную больницу №1.

Двое пострадавших при взрыве газа в актюбинском кафе находятся в стабильном состоянии, угрозы их жизни нет, сообщили в Управлении здравоохранения Актюбинской области.

Вызов в службу скорой помощи поступил 13 ноября в 10:28. Две бригады медиков прибыли на место уже через минуту, забрали обоих пострадавших и доставили их в городскую многопрофильную больницу №1. Сейчас пациенты получают всю необходимую медицинскую помощь.

Напомним, утром 13 ноября на первом этаже пятиэтажного жилого дома в микрорайоне "Алтын Орда" (проспект Тәуелсіздік, 14/1) взорвался газ в кафе. От взрыва газовоздушной смеси обрушилась пристройка заведения и вспыхнул пожар, а ударной волной выбило окна в самой пятиэтажке. 45 спасателей и 10 единиц спецтехники ДЧС полностью ликвидировали огонь за 25 минут - к 10:53.

Погибших в результате ЧП нет, причины случившегося устанавливают специалисты.