Взрыв в аэропорту Эр-Рияда попал на видео: есть погибшие

В сети появились кадры мощного взрыва в международном аэропорту Эр-Рияда, столицы Саудовской Аравии. В результате атаки погиб один человек, еще 11 получили травмы и были госпитализированы, передает МойГород со ссылкой на Al Arabiya English.

По данным издания со ссылкой на Главное управление гражданской авиации Саудовской Аравии, инцидент произошел 11 октября. Погибшим оказался гражданин Пакистана.

На опубликованных кадрах видно, как пассажиры стоят в очереди в зоне вылета. Внезапно раздается мощный взрыв, после чего люди в панике начинают разбегаться.

Другая камера запечатлела происходящее в зале ожидания аэропорта.

Напомним, ранее Главное управление гражданской авиации Саудовской Аравии сообщило о гибели 12 человек и 309 пострадавших в результате ракетной атаки на международный аэропорт Эр-Рияда. Представитель арабской коалиции, действующей против хуситов, Турки аль-Малики обвинил в нападении йеменское движение и заявил, что атака не останется без жесткого ответа.