Загадочный радиосигнал из космоса: учёные раскрыли тайну чёрной дыры

Учёные выяснили возможную причину появления необычной радиоструктуры в космосе, получившей название «скрипичный ключ» из-за своей формы. По мнению исследователей, она образовалась в результате активности сверхмассивной чёрной дыры и последующего столкновения двух скоплений галактик. Результаты исследования опубликованы в журнале Astronomy & Astrophysics, передает МойГород.

Работа проводилась под руководством Андреа Боттеона из Национального института астрофизики Италии. Для изучения объекта команда использовала данные рентгеновской обсерватории Chandra NASA и телескопа eROSITA. Эти инструменты помогли исследователям изучить область космоса, скрытую за газом и пылью Млечного Пути.

В месте расположения загадочной структуры астрономы обнаружили горячий газ, температура которого достигает нескольких миллионов градусов. Это указывает на присутствие скопления галактик. Радионаблюдения с помощью сети LOFAR позволили изучить необычную форму объекта, а инфракрасные данные помогли дополнить картину.

Источник: NASA/CXC/SAO/N

Как появилась загадочная структура

По версии исследователей, формирование «скрипичного ключа» происходило в два этапа.

Сначала сверхмассивная чёрная дыра пережила мощную вспышку активности. Она выбросила потоки заряженных частиц, которые распространились в окружающем пространстве почти со скоростью света. Эти частицы стали источником яркого радиоизлучения.

Позже два скопления галактик столкнулись. В результате возникли ударные волны, которые передали дополнительную энергию облакам частиц и усилили радиоизлучение. Таким образом, первоначальная структура могла стать ярче благодаря взаимодействию масштабных космических объектов.

По данным рентгеновских наблюдений, прямое столкновение скоплений произошло несколько сотен миллионов лет назад. Сейчас они уже удаляются друг от друга, однако следы произошедшего продолжают наблюдаться в виде необычной радиоструктуры.

Почему объект напоминает скрипичный ключ

Название связано исключительно с внешним видом объекта. Его очертания напоминают музыкальный символ, знакомый по нотной записи, однако никакой связи с музыкой у этой структуры нет.

Такое сходство объясняется парейдолией — особенностью человеческого восприятия, при которой люди узнают знакомые образы в случайных формах. Подобный эффект нередко возникает при изучении космических снимков, где газ, пыль и радиоизлучение образуют необычные очертания.

Исследование показывает, как сочетание данных разных телескопов позволяет раскрывать историю далёких космических объектов и восстанавливать события, происходившие сотни миллионов лет назад.