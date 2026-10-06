Земля на пределе: ученые бьют тревогу из-за перенаселения

Численность населения Земли уже значительно превышает уровень, который планета, по оценке ученых, способна поддерживать без истощения природных ресурсов и разрушения экосистем. К такому выводу пришли авторы исследования, опубликованного в журнале Environmental Research Letters, передает МойГород

Исследование провела международная группа ученых под руководством эколога Кори Брэдшоу из австралийского Университета Флиндерса. В своей работе специалисты использовали понятие «несущей способности» Земли — то есть максимального количества людей, которое планета способна обеспечивать ресурсами без необратимой деградации окружающей среды.

По расчетам исследователей, этот показатель составляет около 2,5 млрд человек.

Сегодня на Земле живут более 8 млрд человек

Сейчас население планеты составляет около 8,3 млрд человек, то есть более чем втрое превышает названный учеными показатель.

При этом население Земли продолжает расти. Ежегодно к нему прибавляется примерно 70–80 млн человек. Согласно прогнозам, к концу XXI века численность населения может достичь 11–12 млрд человек.

Вместе с тем темпы роста постепенно снижаются. Если в 1960-х годах население планеты увеличивалось примерно на 2% в год, то сегодня этот показатель составляет около 0,8%.

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Ископаемое топливо помогло увеличить население

Авторы исследования считают, что резкий рост населения стал возможен во многом благодаря активному использованию ископаемого топлива.

Особенно заметные изменения произошли после Второй мировой войны. Развитие промышленности, энергетики и сельского хозяйства позволило значительно увеличить производство продуктов питания и доступ людей к различным ресурсам.

Однако ученые отмечают, что такая модель развития имеет серьезные последствия для окружающей среды. Интенсивное использование земли, воды и энергии, а также зависимость от нефти, газа и других ископаемых ресурсов усиливают нагрузку на экосистемы и климат.

По мнению исследователей, нынешний уровень населения и тем более его дальнейший рост потребуют серьезного изменения подходов к использованию природных ресурсов.

Ученые не считают перенаселение единственной проблемой

При этом выводы исследования не означают, что человечеству в ближайшем будущем обязательно будет нечего есть или что Земля физически не сможет прокормить 8–10 млрд человек.

Некоторые специалисты оценивают потенциальную вместимость планеты значительно выше.

Сгенерировано в Gemini: Мой Город

Так, географ Николай Дронин ранее отмечал, что изменение климата приводит к потере 5–6% потенциального урожая. Однако, по его словам, это не означает неизбежного голода: в развитых странах урожайность примерно на 80% зависит от технологий и только на 20% — от климатических условий.

Биолог Максим Гольдштейн, в свою очередь, считает, что при грамотном распределении ресурсов Земля способна обеспечить около 10 млрд человек.

Главная угроза — не только количество людей

Отдельное внимание ученые обращают на влияние человеческой деятельности на биоразнообразие. По современным оценкам, около 1 млн видов животных и растений сегодня находятся под угрозой из-за деятельности человека.

Вырубка лесов, промышленное производство, загрязнение рек и изменение землепользования оказывают серьезное давление на природные экосистемы.

По мнению Гольдштейна, сама по себе численность населения не обязательно представляет главную угрозу для планеты. Гораздо важнее то, как именно человечество использует и распределяет имеющиеся ресурсы.

Таким образом, исследование ставит вопрос не только о количестве людей на Земле, но и о модели развития цивилизации. Даже если население продолжит расти, устойчивость планеты будет во многом зависеть от того, насколько рационально человечество будет использовать воду, землю, энергию и природные богатства.