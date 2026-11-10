Ждать ли бензин АИ-92 по 300 тенге? В Минэнерго сделали заявление о росте цен

Ранее аналитики предположили, что топливо может подорожать из-за постепенного выравнивания цен с соседними странами, роста расходов на переработку и транспортировку, а также необходимости инвестиций в нефтедобычу.

Министр энергетики Ерлан Аккенженов на брифинге в правительстве прокомментировал прогнозы экспертов о возможном скачке цен на бензин к концу 2027 года, передает Zakon.kz.

Ранее аналитики предположили, что топливо может подорожать из-за постепенного выравнивания цен с соседними странами, роста расходов на переработку и транспортировку, а также необходимости инвестиций в нефтедобычу.

Глава ведомства отнесся к подобным опасениям скептически, напомнив текущую ситуацию на АЗС страны.

- Честно скажу, прогнозы - дело неблагодарное. Но на сегодняшний момент АИ-92 у нас продается по цене 253-271 тенге за литр, а дизельное топливо - по 356-367 тенге. Как видите, разбег цен у заправок приличный: есть варианты дешевле и дороже. Это прямое доказательство того, что в стране работают рыночные механизмы и здоровая конкуренция, - подчеркнул Ерлан Аккенженов.

Министр заверил, что у государства есть все необходимые инструменты, чтобы не допустить дефицита и резкого удорожания горючего.