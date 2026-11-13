300 метров под землей и девять тоннелей друг над другом : ученые обнаружили древний город

Археологи обнаружили в австрийском Галльштате ранее неизвестную систему древних шахтных камер. Подземные выработки уходят вглубь горы примерно на 300 метров, а некоторые помещения достигают внушительных размеров — около 25 метров в ширину и 20 метров в высоту. Благодаря соли здесь на протяжении тысячелетий сохранялись не только следы горных работ, но и предметы повседневной жизни древних шахтеров, передает МойГород.

Об открытии сообщает Daily Galaxy.

Под землей обнаружили целый лабиринт

Исследователи рассчитывали найти одну крупную подземную полость, однако результаты бурения оказались гораздо интереснее. Вместо отдельного помещения специалисты обнаружили разветвленную систему камер, расположенных параллельно друг другу. Некоторые из них находятся прямо над другими древними выработками.

Фото: Shutterstock

По данным Heritage Daily, протяженность обнаруженной системы составляет около 300 метров. Ее устройство показывает, что древние шахтеры не прокладывали тоннели случайным образом. Они следовали за залежами каменной соли и подстраивали форму подземных помещений под особенности горного массива.

Найденные камеры относятся к железному веку — периоду, когда Галльштат уже был одним из важнейших центров соледобычи в Центральной Европе. По своим масштабам некоторые выработки больше напоминают просторные подземные залы, чем привычные узкие шахтные проходы.

Соль добывали здесь более 7000 лет

История горных разработок в Галльштате началась задолго до железного века. Первые свидетельства добычи соли в этом районе относятся примерно к 7000–7300 годам назад.

Как сообщает Музей естественной истории Вены, история транспортировки соли из Галльштата насчитывает более 7300 лет. Археологические находки позволяют проследить, как на протяжении тысячелетий менялись способы добычи и перевозки этого ценного ресурса.

К 1200 году до нашей эры производство достигло практически промышленных масштабов. По оценкам исследователей, древние шахтеры могли добывать до 1,5 тонны соли ежедневно. Это говорит о том, что соляной промысел был не просто местным занятием, а важной частью экономики региона.

Девять тоннелей располагались друг над другом

О масштабах древней шахты свидетельствуют и ранее исследованные участки. В одном из полностью изученных сечений археологи обнаружили девять тоннелей, расположенных один над другим.

Археологи обнаружили скрытые тоннели Гальштата. Фото: SN/APA/D. Brandner/NHM Vienna.

Согласно данным Музея естественной истории Вены, высота каждого прохода составляла примерно два метра. Это позволяло шахтерам работать внутри выработок, не испытывая ограничений из-за низкого потолка. В совокупности такая система достигала около 20 метров в высоту и до 15 метров в ширину.

Новое открытие особенно важно для археологов, поскольку раньше древние шахтные помещения удавалось обнаружить преимущественно случайно — когда на них натыкались при прокладке более поздних тоннелей. Теперь бурение позволило исследовать участки горы, которые оставались скрытыми на протяжении многих веков.

После оползней шахтеры возвращались к работе

Соляной промысел в Галльштате не всегда развивался непрерывно. На протяжении столетий подземные сооружения неоднократно повреждались и оказывались засыпанными в результате масштабных оползней. Однако после разрушений местные жители снова возвращались к добыче соли.

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Как сообщает ORF, исследователи установили, что после некоторых крупных оползней работы возобновлялись уже спустя несколько лет. Это показывает, насколько важное значение соляные шахты имели для местного населения.

Следы природных катастроф сохранились внутри древних камер. В отдельных местах подземные помещения оказались заполнены обломками горных пород и производственными отходами. Толщина таких отложений достигает девяти метров.

Соль сохранила вещи, которыми пользовались древние шахтеры

Особая ценность Галльштатской шахты заключается не только в ее размерах и сложной системе тоннелей. Соляная среда помогла сохранить органические материалы, которые в большинстве других археологических памятников давно бы разрушились.

Соляная шахта Гальштата (объект Всемирного наследия ЮНЕСКО с 1997 года), Верхняя Австрия. Фото: Alamy.

Внутри древних выработок исследователи находят фрагменты текстиля и кожи, деревянные рукоятки инструментов, веревки, щепки, остатки пищи и даже человеческие экскременты. Эти находки позволяют восстановить повседневную жизнь людей, которые проводили много времени под землей.

В Музее естественной истории Вены объясняют, что плотные соляные отложения создавали особые условия для сохранения органических предметов. Благодаря этому археологи могут изучать не только технологии добычи соли, но и бытовые привычки древних работников.

Среди находок встречаются деревянные емкости с остатками пищи и детали одежды. Они помогают понять, что шахтеры ели во время работы, какую одежду носили и какими предметами пользовались в повседневной жизни.

Гора до сих пор хранит неизвестные тайны

Галльштат считается одним из древнейших известных центров добычи соли в мире. История местного промысла насчитывает более семи тысяч лет, а археологи уже обнаружили здесь тысячи инструментов и других предметов, связанных с жизнью древних горняков.

По данным Музея естественной истории Вены, шахтеры создавали огромные подземные камеры на глубине более 100 метров. Благодаря особенностям соляной среды многие органические остатки сохранились настолько хорошо, что специалисты могут достаточно подробно реконструировать условия труда людей, живших несколько тысячелетий назад.

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Обнаружение новой системы тоннелей показывает, что изученная часть горы может быть лишь небольшой частью древнего комплекса. Бурение позволило заглянуть в ранее недоступные участки, и исследователи не исключают, что под землей по-прежнему скрываются неизвестные выработки и археологические находки.

Таким образом, гора в районе Галльштата представляет собой своеобразный архив древней жизни. Соль на протяжении тысячелетий сохраняла его содержимое, а современные исследования постепенно открывают то, что оставалось скрытым от человека на протяжении веков.