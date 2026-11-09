Останки шести миллионов человек находятся под улицами Парижа

Под улицами Парижа, среди станций метро, старинных зданий и оживлённых бульваров, находится совершенно другой мир. Там, на глубине нескольких десятков метров, тянутся подземные галереи, стены которых сложены из человеческих костей и черепов. За внешней красотой французской столицы скрывается одно из самых необычных и мрачных исторических мест Европы — Парижские катакомбы.

Сегодня это место привлекает туристов со всего мира. Посетители спускаются под землю, проходят вдоль аккуратно выложенных рядов черепов и костей и узнают историю людей, которые жили в Париже несколько столетий назад. Но изначально катакомбы вовсе не предназначались для туристов или хранения человеческих останков. Их появление стало следствием серьёзной городской проблемы. Старые парижские кладбища оказались переполнены, а захоронения начали представлять опасность для жителей, передает МойГород.

Кладбища, которые больше не могли вместить умерших

В XVIII веке Париж был одним из крупнейших городов Европы. Население столицы росло, а вместе с ним увеличивалось количество захоронений. На протяжении многих столетий умерших хоронили на приходских кладбищах, расположенных рядом с церквями. Одним из самых крупных и известных было кладбище Невинных — Cimetière des Saints-Innocents, находившееся в районе современного квартала Ле-Аль.

Оно использовалось почти десять столетий. За это время на относительно небольшой территории появились многочисленные могилы и общие захоронения. Из-за нехватки места умерших нередко хоронили поверх более ранних погребений, а останки после разложения тел переносили в специальные костницы. Со временем кладбище оказалось настолько переполненным, что ситуация стала серьёзной санитарной проблемой.

Особенно тревожным было состояние общих могил. В 1780 году произошло обрушение одной из переполненных могильных ям, после которого останки оказались в подвале соседнего здания на улице Линжери. Этот случай стал одним из символов кризиса городских захоронений. Власти понимали, что продолжать использовать старое кладбище в прежнем режиме невозможно.

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В 1780 году кладбище Невинных окончательно закрыли. Однако закрытие не решало проблему: в центре Парижа оставались и другие переполненные места захоронений, а городу требовалось найти территорию, куда можно было бы перенести накопившиеся останки.

Почему для этого выбрали подземные каменоломни

Решение нашли под самим Парижем. Ещё за несколько столетий до этих событий под городом добывали известняк, который использовали для строительства зданий и укрепления столицы. В результате образовалась разветвлённая система подземных выработок, часть которых к XVIII веку уже была заброшена.

Однако эти пустоты представляли другую опасность. Из-за старых каменоломен в Париже происходили провалы грунта: улицы и отдельные участки зданий могли обрушиваться прямо в подземные полости. После нескольких серьёзных происшествий король Людовик XVI в 1777 году учредил специальную службу — Генеральную инспекцию каменоломен. Её задачей было обследовать подземные выработки, укреплять опасные участки и предотвращать новые обрушения.

Для создания городского костехранилища выбрали бывшие каменоломни Томб-Иссуар под равниной Монруж, которая в то время находилась за пределами Парижа. Территория была достаточно доступной, а подземные галереи позволяли разместить огромное количество останков.

Работы по подготовке объекта и организации переноса костей поручили инспектору Шарлю-Акселю Гийомо. Так заброшенные каменоломни постепенно превратились в место, которому предстояло стать одним из самых известных подземных сооружений французской столицы.

Ночные перевозки тысяч человеческих останков

Первые масштабные перемещения останков начались в 1785 году. В первую очередь освободили кладбище Невинных — крупнейшее захоронение Парижа того времени.

Рабочие извлекали кости из могил, общих ям и костниц, после чего перевозили их в бывшие каменоломни. Транспортировка происходила преимущественно ночью. Власти стремились избежать негативной реакции горожан и церкви на перемещение останков умерших.

На месте кости опускали через специальные шахты и распределяли по подземным галереям. Первоначально их просто складывали в каменоломнях, однако позднее пространство начали приводить в порядок. Перенос останков из кладбища Невинных продолжался до 1787 года.

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На этом работы не закончились. После Французской революции власти продолжили освобождать другие кладбища и захоронения в центре города. В подземное хранилище переносили останки с приходских кладбищ, в том числе Сен-Эсташ, Сен-Николя-де-Шан и территории монастыря бернардинцев.

В 1840 году перемещение возобновили во время городских преобразований, а в 1859–1860 годах новые останки поступали сюда в ходе масштабной реконструкции Парижа, связанной с работами барона Османа. Последние крупные перемещения относятся именно к этому периоду.

7 апреля 1786 года бывшие каменоломни официально освятили и объявили муниципальным костехранилищем Парижа. Со временем за этим местом закрепилось название «катакомбы» — по аналогии с древними римскими подземными захоронениями.

Миллионы останков и стены из человеческих костей

Сегодня Парижские катакомбы известны прежде всего своим необычным интерьером. Здесь человеческие останки не просто лежат в беспорядочных грудах: значительная часть костей была специально разложена и сформирована в своеобразные стены и декоративные композиции.

Но так было не с самого начала. Первоначально останки просто складывали в подземных галереях. В начале XIX века инспектор Луи-Этьен Эрикар де Тюри организовал масштабное благоустройство костехранилища. Он решил превратить его в упорядоченное и доступное для осмотра пространство.

Рабочие выложили фасады костяных стен из длинных костей — преимущественно бедренных и большеберцовых, а между ними разместили человеческие черепа. Остальные кости складывали за этими своеобразными перегородками. В отдельных залах появились каменные колонны, алтари, надгробия и другие архитектурные элементы, выполненные в античном и египетском стилях.

В галереях также разместили таблички с религиозными и философскими надписями, напоминающими посетителям о смерти и быстротечности человеческой жизни. Одно из самых известных изречений встречает людей у входа в костехранилище: «Остановись! Здесь царство смерти».

По оценкам, в катакомбах находятся останки нескольких миллионов человек — обычно называют цифру около шести миллионов. При этом определить точное количество невозможно: останки переносили из разных кладбищ на протяжении десятилетий, а многие захоронения были общими. Среди них находятся люди, жившие в Париже в разные эпохи, представители различных социальных слоёв и, вероятно, участники событий Французской революции.

Подземный мир гораздо больше туристического маршрута

Когда говорят о Парижских катакомбах, часто представляют себе бесконечные коридоры, заполненные черепами. Но важно понимать, что знаменитое костехранилище — лишь небольшая часть огромной подземной системы.

Сами катакомбы разместили в бывших каменоломнях, а под Парижем и его окрестностями существует гораздо более обширная сеть старых выработок. Исторические подземные каменоломни занимают сотни гектаров. В официальных материалах катакомб говорится, что общая площадь подземного лабиринта, связанного с этими выработками, составляет около 800 гектаров.

При этом туристический маршрут значительно меньше. Его протяжённость составляет примерно 1,5 километра, а площадь самого костехранилища — около 11 тысяч квадратных метров. Посетители находятся примерно на глубине 20 метров под землёй. Чтобы пройти маршрут, необходимо спуститься по 131 ступени, а на выходе подняться ещё по 112.

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За пределами официального маршрута находятся многочисленные тоннели, старые шахты, технические помещения и участки бывших каменоломен. Они не предназначены для обычных посетителей. Часть подземной системы закрыта из-за риска обрушений, сложной навигации и других опасностей.

Несмотря на запреты, в разные годы в этих тоннелях появлялись люди, которые самостоятельно исследовали подземелье. Их называют катофилами. Некоторые из них прокладывали собственные маршруты, изучали старые галереи и даже обустраивали под землёй небольшие помещения для встреч. Однако подобные вылазки незаконны и могут закончиться трагически: под землёй легко заблудиться, а мобильная связь и привычные ориентиры часто недоступны.

Как катакомбы превратились в туристическую достопримечательность

Несмотря на мрачное назначение, подземное костехранилище довольно быстро стало вызывать интерес у публики. С 1809 года катакомбы начали открывать для посещений по предварительной записи. В конце маршрута даже разместили специальную книгу, в которой гости могли оставлять впечатления.

Среди посетителей были не только обычные парижане и иностранные путешественники, но и известные исторические личности. В 1787 году под землю спускался граф д’Артуа, будущий король Карл X. В 1814 году катакомбы посетил австрийский император Франц I, а в 1860 году туда отправился Наполеон III вместе со своим сыном.

Со временем правила посещения менялись: объект периодически закрывали, ограничивали доступ или вновь открывали для публики. Сегодня катакомбы остаются одной из самых необычных исторических достопримечательностей Парижа.

При этом для посетителей доступна лишь небольшая часть подземного комплекса. Туристический маршрут проходит через специально подготовленные и оборудованные галереи, где можно увидеть костяные стены, старинные надписи и элементы архитектурного оформления.

Что скрывается под улицами Парижа сегодня

Парижские катакомбы — это не просто место, где хранятся останки миллионов людей. Они напоминают о том, каким был город несколько столетий назад, как развивалась его инфраструктура и с какими проблемами сталкивались жители одной из крупнейших европейских столиц.

Подземные галереи появились благодаря добыче строительного камня, но впоследствии стали решением санитарного кризиса. Старые кладбища освободили, а заброшенные каменоломни превратили в муниципальное костехранилище. Позднее это место стало историческим памятником и необычным музеем, который ежегодно посещают сотни тысяч человек.

И пока на поверхности Париж продолжает жить привычной жизнью — работают кафе, движется транспорт, гуляют туристы, — под его улицами сохраняется целый мир, в котором история города буквально выложена из человеческих костей.