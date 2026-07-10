7,2 млрд тенге потратили на полицейских за три года в ЗКО

Глава региона отметил, что деятельность компетентных органов играет ключевую роль в продвижении принципа "Закон и порядок". На сегодняшний день в органах внутренних дел региона трудятся более 2 тысяч человек, которые бдительно следят за общественным порядком и обеспечивают безопасность граждан.

- За последние три года на материально-техническое оснащение сферы из областного бюджета было выделено 7,2 млрд тенге. Приобретено около 400 служебных автомобилей. Во всех районах созданы центры оперативного управления. Если в 2024-2025 годах на 742 млн тенге было закуплено 400 камер видеонаблюдения, то в этом году на эти цели предусмотрено еще 136 млн тенге. Кроме того, закуплены компьютеры, планшеты, мобильные автоматические системы, а в зданиях отделов полиции проведен текущий и капитальный ремонт. Сегодняшнее открытие административного здания Абайского отдела полиции - яркий пример результативной работы, реализованной при поддержке местного исполнительного органа, - сказал Нариман Турегалиев.

Глава региона вместе с начальником областного департамента полиции Арманом Оразалиевым осмотрел трехэтажный объект. Прежнее здание отдела не отвечало необходимым требованиям, теперь коллектив продолжит работу в светлых и комфортных кабинетах. Здесь установлены камеры видеонаблюдения, а также созданы условия для приема граждан с инвалидностью. Нариман Турегалиев пожелал стражам порядка успехов и выразил уверенность, что новые условия помогут повысить качество их службы.

