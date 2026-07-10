22-летняя студентка посадила самолет после того, как инструктор выпрыгнул из кабины

22-летняя студентка летной школы самостоятельно посадила учебный самолет после того, как ее инструктор во время полета выпрыгнул из кабины в Аргентине, передает МойГород со ссылкой на Daily Mail.

По данным издания, девушка проходила тренировочный полет на самолете Cessna C-150 вместе с 42-летним инструктором Леандро Бертаццо. Позже она рассказала, что во время полета мужчина неожиданно снял наушники, собрал свои вещи, включая мобильный телефон, отстегнул ремень безопасности и сказал: «Ты знаешь, что делать, продолжай двигаться вперед». После этого он открыл дверь кабины, которую, по словам студентки, было очень трудно открыть, и выпрыгнул из самолета.

Несмотря на пережитый шок, девушке удалось сохранить самообладание. Она самостоятельно развернула Cessna C-150, благополучно посадила его в аэропорту Коронель Ольмедо, откуда они вылетели, и сообщила диспетчерам о чрезвычайной ситуации.

Тело Леандро Бертаццо обнаружили примерно через 20 минут в поле. Место падения указала сама студентка.

Директор летной школы Flying Parrot Cordoba Эдуардо Альварес, где Бертаццо работал инструктором последние четыре года, рассказал, что погибший был человеком, который «всегда улыбался».

Трагедия произошла днем 4 июля недалеко от небольшого города Толедо в аргентинской провинции Кордова. По факту случившегося продолжается расследование.

По словам представителей следствия, обстоятельства происшествия настолько необычны, что пока специалисты не могут дать однозначного объяснения произошедшему.

Одна из рассматриваемых версий связана с возможной технической неисправностью — следователи выясняют, мог ли инцидент быть вызван проблемами с дверью самолета или одной из систем безопасности.

Местные СМИ также сообщили, что Леандро Бертаццо проходил нейропсихиатрическое лечение. Предполагается, что до трагедии об этом знали только его близкие родственники.

Руководитель летной школы отдельно отметил действия студентки, подчеркнув, что в экстремальной ситуации она проявила высокий профессионализм, сумела довести самолет до аэродрома и выполнила практически идеальную посадку.