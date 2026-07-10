Бензин в Казахстане - один из самых дешевых в мире: что происходит с ценами на заправках?

В Казахстане сохраняются одни из самых низких цен на бензин в мире, однако стоимость топлива на АЗС продолжает расти: при этом в ЗКО бензин обходится водителям дешевле, чем в среднем по стране.

Казахстанские водители все чаще замечают, что привычные цифры на стелах АЗС ползут вверх. Ситуация на топливном рынке становится все более напряженной: внутреннее производство немного просело, а соблазн продать "доступное" топливо соседям по более выгодной цене создает реальные риски дефицита. Как сообщает Energyprom.kz, за первые пять месяцев 2026 года в стране произвели 2,5 млн тонн бензина, что на 1,8% меньше показателей аналогичного периода прошлого года.

Почему цены растут?

Хотя отечественные нефтеперерабатывающие заводы практически полностью закрывают потребности республики, ценники на заправках стабильно переписываются. В июне 2026 года топливо подорожало на 1,1%, а годовой рост цен достиг 15,6%. При этом сильнее всего ударил по кошельку рост стоимости марок АИ-95 и АИ-96 - они прибавили в цене сразу 17,5% за год.

Региональный разрыв

Ценовая динамика в разных уголках страны оказалась неоднородной. Лидером по темпам подорожания бензина в июне стала Павлодарская область, где годовой рост цен составил 25,1%. Существенное удорожание также зафиксировано в Астане (18,9%), Мангистауской (16,4%) и Кызылординской (16,1%) областях, а также в Алматы (16%).

Наиболее умеренным рост цен оказался в северных и западных регионах: в Северо-Казахстанской (12,4%), Западно-Казахстанской (12,6%), Актюбинской (13,1%) и Атырауской (13,2%) областях. При этом самым доступным бензином остается АИ-92: в мае 2026 года его литр стоил в среднем 236 тенге, а в Атырау - всего 219 тенге.

Дешевле, чем у соседей

Казахстан продолжает удерживать статус страны с одним из самых доступных бензинов в мире. На 6 июля 2026 года литр АИ-95 в республике обходился примерно в 0,687 доллара. Для сравнения: в Кыргызстане это же топливо стоит 1,016 доллара, а в России - 0,943 доллара.

Такой ценовой разрыв превращает казахстанский бензин в "лакомый кусок" для внешних рынков. Чтобы не допустить истощения внутренних резервов, правительство вынуждено идти на жесткие меры.

Борьба за стабильность

Министерство энергетики продлило запрет на вывоз бензина и дизельного топлива автомобильным транспортом до ноября 2026 года и уже готовит проект по продлению этих ограничений до мая 2027-го. Дополнительно введены лимиты на въезд транспорта из приграничных государств - пересекать границу можно не чаще одного раза в сутки.

Эти шаги призваны остановить "серый" экспорт, при котором топливо массово вывозится за рубеж для перепродажи. Государство пытается удержать тонкий баланс между сохранением доступных цен для казахстанцев и защитой энергетической безопасности страны.

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