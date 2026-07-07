Бензин для соседей и борьба с нелегальным вывозом: в Минэнерго прокомментировали ситуацию с ГСМ

Вице-министр энергетики Кайырхан Туткышбаев разъяснил позицию ведомства по запросам соседних стран на поставку топлива и рассказал о мерах по пресечению нелегального вывоза ГСМ из приграничных регионов Казахстана.

Ситуацию на топливном рынке Казахстана, включая вопросы возможного экспорта ГСМ в соседние страны и борьбу с дефицитом в приграничных регионах, прояснил вице-министр энергетики Кайырхан Туткышбаев в ходе брифинга в кабмине.

Отвечая на вопрос о возможных поставках бензина в Кыргызстан на фоне сообщений о нехватке топлива в соседних государствах, вице-министр подтвердил факт поступления официального обращения. Однако он подчеркнул, что приоритетом для ведомства остается внутренний баланс.

- С кыргызской стороны поступил официальный запрос, сейчас его рассматриваем. Но все решения будут приниматься с учетом национальных интересов и внутреннего баланса. Удовлетворение запросов не приведет к росту цен внутри страны, это я вам официально заявляю, - заявил Кайырхан Туткышбаев.

При этом вице-министр уточнил, что официальных запросов на поставку бензина от российской стороны в Минэнерго пока не поступало. В случае их появления ведомство также намерено руководствоваться принципами взаимной выгоды и национальными интересами.

Параллельно в министерстве прокомментировали проблему резкого роста потребления топлива в приграничных областях - Западно-Казахстанской, Актюбинской, Павлодарской, Жамбылской и Кызылординской. По словам спикера, значительная часть этого объема уходит за пределы страны нелегально.

- Мы совместно с другими нашими госорганами начали бороться с незаконным вывозом ГСМ из нашей страны. Даже новости выходят, что есть приспособления, когда люди ставят дополнительные баки. Поэтому с нашими коллегами, заинтересованными госорганами, мы эту работу проводим, на контроле держим постоянно, - заверил вице-министр.

В Минэнерго отметили, что работа по пресечению незаконного вывоза ГСМ ведется на системной основе, чтобы исключить искусственный дефицит топлива в регионах Казахстана.

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