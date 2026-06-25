Тоннель под границей и нелегальный мини-НПЗ: АФМ раскрыло крупнейшие схемы вывоза топлива из Казахстана

С начала года в Казахстане пресекли 712 попыток незаконного вывоза горюче-смазочных материалов за пределы республики. Масштабную работу провели сотрудники Агентства по финансовому мониторингу совместно с МВД и Пограничной службой, сообщили в АФМ.

По фактам контрабанды и незаконного оборота нефтепродуктов уже начато восемь досудебных расследований. Ведомство раскрыло детали нескольких крупных преступных схем в регионах:

В Мангистауской области ликвидировали подпольный мини-НПЗ. С 2022 года там переработали более 28,5 тысяч тонн неучтенной нефти, а готовую продукцию отправляли за рубеж под видом мазута.

В Туркестанской области накрыли транснациональную преступную группировку. Злоумышленники умудрились прокопать специальный тоннель под государственной границей, чтобы перекачивать бензин в Узбекистан. Виновных уже приговорили к длительным тюремным срокам.

На границе с Кыргызстаном завершилось следствие по делу другой ОПГ. По версии правоохранителей, они вывезли в соседнюю страну более 190 тысяч тонн бензина марки АИ-92. Общая сумма ущерба составила 37 миллиардов тенге.

Кроме того, на железнодорожной станции "Турксиб" оперативники перехватили очередную партию - восемь цистерн, в которых пытались вывезти около 500 тонн нелегального бензина. Топливо стоимостью 138 миллионов тенге было изъято и конфисковано в доход государства.

В агентстве подчеркнули, что продолжат жестко пресекать подобные экономические преступления.