Министерство энергетики РК прокомментировало ситуацию вокруг возможного участия Астаны в стабилизации российского рынка нефтепродуктов. Во время брифинга в СЦК вице-министр энергетики Кайырхан Туткышбаев ответил на вопросы журналистов о том, планирует ли Казахстан оказывать поддержку России в преодолении текущего топливного кризиса.
Журналисты поинтересовались у спикера, рассматривает ли ведомство возможность экспорта или транзита ГСМ для поддержки соседнего государства.
- Вопрос не по тематике, но я отвечу. На сегодняшний день каких-либо обращений со стороны Российской Федерации в адрес Министерства энергетики Казахстана не поступало. По каким-либо видам нефтепроводов. Если поступят, будем смотреть, думать - с учетом баланса наших горюче-смазочных материалов, - заявил Туткышбаев.