Вице-министр энергетики Кайырхан Туткышбаев прокомментировал слухи о возможных поставках ГСМ соседней стране.

Министерство энергетики РК прокомментировало ситуацию вокруг возможного участия Астаны в стабилизации российского рынка нефтепродуктов. Во время брифинга в СЦК вице-министр энергетики Кайырхан Туткышбаев ответил на вопросы журналистов о том, планирует ли Казахстан оказывать поддержку России в преодолении текущего топливного кризиса.

Журналисты поинтересовались у спикера, рассматривает ли ведомство возможность экспорта или транзита ГСМ для поддержки соседнего государства.