Мужчина выстрелил в экс-жену за угрозы рассказать новой возлюбленной об измене

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Жителя Хабаровского края обвинили в покушении на убийство бывшей супруги после того, как она пригрозила рассказать его нынешней возлюбленной об их продолжающихся отношениях. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета России, передает Arasha.kz.

По данным следствия, в конце мая 2026 года мужчина распивал алкоголь вместе с бывшей женой в ее доме в селе Переясловка. Во время застолья между ними произошел конфликт на почве старых обид. В ходе ссоры женщина заявила, что расскажет его сожительнице об их романе.

После этого мужчина уехал к себе домой в село Могилевка, однако, как считают следователи, испугавшись разоблачения, взял охотничье ружье и вернулся. Увидев в окне дома силуэт бывшей супруги, он открыл огонь. Решив, что женщина погибла, подозреваемый скрылся с места происшествия.

По версии следствия, чтобы избавиться от улик, мужчина выбросил свою одежду в реку, а ружье и патроны спрятал в заброшенном доме.

Женщину удалось своевременно доставить в больницу, где ей оказали медицинскую помощь. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство.