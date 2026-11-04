88-летняя женщина очнулась в гробу после того, как врач признала её мёртвой

В Чехии 88-летнюю пенсионерку признали умершей, но во время подготовки к похоронам она открыла глаза. Позже женщина скончалась в больнице. Что известно о происшествии.

В чешском городе Пльзень произошёл необычный случай: 88-летнюю пенсионерку официально признали умершей, однако во время подготовки к похоронам она неожиданно открыла глаза. Сотрудники похоронной службы вызвали скорую помощь, и женщину доставили в больницу, сообщает МойГород со ссылкой на Mothership.

Инцидент произошёл 30 мая 2025 года. Утром пожилой мужчина обнаружил, что его супруга не просыпается, и обратился в экстренные службы.

По информации местных СМИ, к женщине направили специалиста, который должен был установить факт смерти. После осмотра врач признала пенсионерку умершей и оформила соответствующие документы.

Тело передали сотрудникам похоронной службы.

Открыла глаза, когда её укладывали в гроб

Неожиданное произошло во время подготовки к похоронам. Когда сотрудники ритуальной службы помещали женщину в гроб, она внезапно открыла глаза.

Работники сразу поняли, что пенсионерка жива, и вызвали скорую помощь.

Прибывшие медики подтвердили наличие признаков жизни и госпитализировали женщину.

Первоначально сообщалось, что состояние пациентки с учётом её возраста и сопутствующих заболеваний было относительно стабильным.

В отношении врача начали расследование

После происшествия чешская полиция начала проверку действий специалиста, который ошибочно констатировал смерть.

Следователи выясняли, насколько тщательно был проведён медицинский осмотр и были ли соблюдены необходимые процедуры.

В отношении врача рассматривалось подозрение в неоказании помощи человеку, находящемуся в опасности.

Компания, предоставившая медицинского специалиста, принесла извинения за случившееся и сообщила о кадровых мерах. Позднее стало известно, что врач была уволена.

Спустя несколько дней женщина умерла

Несмотря на то что пенсионерку удалось обнаружить живой, история получила трагическое продолжение.

9 июня 2025 года чешские издания Novinky и TV Nova сообщили, что 88-летняя женщина скончалась после нескольких дней госпитализации.

Информацию подтвердила представитель полиции Дагмар Мифкова. При этом точную причину смерти правоохранительные органы не раскрыли.

Полиция продолжила выяснять обстоятельства первоначальной ошибки при констатации смерти.

История вызвала широкий резонанс в Чехии и вновь привлекла внимание к необходимости тщательной проверки жизненных показателей перед оформлением медицинского свидетельства о смерти.

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