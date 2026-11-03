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68-летняя свекровь помогла невестке восстановиться после 17 лет комы

В Китае 68-летняя свекровь 17 лет ухаживала за невесткой после тяжелой аварии. Теперь женщина снова может говорить, ходить и готовить простую еду.
Әсемай Талғатқызы
68-летняя свекровь помогла невестке восстановиться после 17 лет комы
Фото: PeopleImages / Shutterstock / Fotodom

В Китае 68-летняя женщина на протяжении 17 лет заботилась о невестке, которая после тяжелой автомобильной аварии оказалась в вегетативном состоянии. Благодаря длительному уходу и восстановлению пострадавшая смогла снова произносить слова, ходить и выполнять простые домашние дела, сообщает МойГород со ссылкой на South China Morning Post.

История произошла в провинции Шаньдун на востоке Китая. В 2009 году молодая женщина по фамилии Сюй попала под грузовик в деревне уезда Цинъюнь.

Трагедия случилась всего через месяц после ее свадьбы. В результате аварии китаянка получила тяжелое повреждение головного мозга и оказалась в вегетативном состоянии.

С тех пор за ней практически круглосуточно ухаживала свекровь Сюань Фэнъин.

17 лет ежедневного ухода

Все эти годы женщина самостоятельно кормила невестку, следила за ее состоянием и помогала поддерживать необходимую гигиену.

Каждое кормление жидкой пищей из ложки занимало около часа. Чтобы предотвратить появление пролежней, свекровь переворачивала лежачую женщину более десяти раз в день.

Кроме того, она регулярно делала ей массаж, рассказывала новости семьи и деревни, включала любимую музыку и обращалась к невестке по имени.

По словам Сюань Фэнъин, она никогда не рассматривала возможность отказаться от ухода за родственницей.

"Она вышла замуж за моего сына, а значит, стала моим ребенком. Как я могла ее бросить?" – объяснила женщина.

Невестка снова начала говорить и ходить

Спустя годы у пострадавшей появились признаки восстановления сознания.

Несмотря на серьезные последствия повреждения головного мозга, женщина постепенно начала реагировать на окружающих и осваивать утраченные навыки.

Свекровь продолжила заниматься с ней, помогая снова учиться ходить и говорить.

Сейчас Сюй может произносить отдельные слова и самостоятельно выполнять некоторые простые действия, включая приготовление несложной еды.

При этом последствия травмы остаются тяжелыми. По сведениям китайских СМИ, ее когнитивные способности соответствуют примерно уровню четырехлетнего ребенка.

"Мама, хорошо": видео растрогало пользователей соцсетей

История семьи получила широкую известность после публикации видеозаписи в социальных сетях.

На кадрах женщина, которая много лет нуждалась в постоянном уходе, обращается к свекрови и произносит несколько слов.

Сюань Фэнъин призналась, что больше всего хочет увидеть дальнейшее улучшение состояния невестки.

Особенно ее обрадовало, когда Сюй научилась самостоятельно готовить простую еду.

Пожилая китаянка объяснила, что думает о будущем родственницы и переживает, кто будет заботиться о ней, когда самой Сюань не станет.

Свекровь пожертвовала собственным здоровьем ради невестки

Многолетний уход оказался тяжелым и для самой Сюань Фэнъин.

По ее словам, она страдает от болей в ногах и повышенного артериального давления.

Однажды, когда невестка упала, пожилая женщина даже не смогла самостоятельно поднять ее и была вынуждена попросить помощи у соседа.

Сюань признается, что иногда завидует людям своего возраста, которые могут свободно гулять, отдыхать и заниматься любимыми делами.

Однако заботу о невестке она считает своей ответственностью.

История китайской семьи вызвала широкий отклик в социальных сетях и вновь привлекла внимание к трудностям, с которыми сталкиваются родственники людей с тяжелыми неврологическими нарушениями.

При этом восстановление после подобных повреждений головного мозга индивидуально, а описанный случай не означает, что аналогичный результат возможен у каждого пациента.

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