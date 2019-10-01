Эскизный проект нового моста находится в отделе пассажирского транспорта и автомобильных дорог. Здесь проинформировали, что протяженность самого моста составит 200 метров. Он станет продолжением улицы Маншук Маметовой, которая упирается в территорию городского парка культуры и отдыха. -На мосту будет четырехполосное движение. Здесь предусмотрены тротуары и велодорожки. Мост свяжет центр города с новым микрорайоном «Акжайык». Мы старались при проектировании оси автодороги минимизировать воздействие на окружающую среду. С владельцами дачных обществ и домов, которые расположены в непосредственной близости от объекта, проведем переговоры. Стоимость объекта составит порядка 10-12 млрд тенге. Но точная сумма станет известна после государственной экспертизы, - отметил заместитель руководителя отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральска Аскарбек Джаксыгулов. 8 октября в 15.00 в городском акимате пройдут общественные слушания, на которых проектировщики расскажут о воздействии строительства объекта на природу и ответят на вопросы общественности. Напомним, Площадь нового микрорайона, который будет располагаться между поселками Деркул и Зачаганск, составит более 420 гектаров. Для проведения коммуникаций в новом микрорайоне из республиканского бюджета было выделено 4,2 миллиарда тенге. Из них на проведение водоснабжения будет потрачено 436 миллионов тенге, на газоснабжение - 409 миллионов тенге, на электроснабжение - 2,5 миллиарда тенге. Стоимость проведения канализации составит 887 миллионов тенге.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.