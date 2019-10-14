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Культура

Актюбинские спасатели сняли крановщика с высоты

Водителю мостового крана стало плохо и он нуждался в медицинской помощи, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД". Случай произошел 14 октября. Около 15.30 на пульт спасателей поступило сообщение о том, что на улице Пожарского, 105 «А», на территории ТОО «Металлинвест», в кабине мостового крана водителю нужна медицинская помощь. - На место в 15.39 выехали пять сотрудников ДЧС на двух пожарных машинах. В результате силами спасателей 61-летний крановщик был спущен на безопасное место и передан бригаде скорой помощи, - сообщили в департаменте по ЧС Актюбинской области. Мы дорожим каждым нашим п
Арайлым Усербаева
Актюбинские спасатели сняли крановщика с высоты
Водителю мостового крана стало плохо и он нуждался в медицинской помощи, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Случай произошел  14 октября. Около 15.30 на пульт спасателей поступило сообщение о том, что на улице Пожарского, 105 «А», на территории ТОО «Металлинвест», в кабине мостового крана водителю нужна медицинская помощь. - На место в 15.39 выехали пять сотрудников ДЧС на двух пожарных машинах. В результате силами спасателей 61-летний крановщик был спущен на безопасное место и передан бригаде скорой помощи, - сообщили в департаменте по ЧС Актюбинской области.
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