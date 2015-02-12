0529670f0e59e18e1146eb6b5c6f2784__560x65-летняя певица будет педагогом в учреждении для обеспеченных детей, где за ребенка будут платить 295 тысяч рублей в месяц, сообщает super.ru. Пока в детской школе под руководством Аллы Пугачевой Future Star полным ходом идет отбор детей, у примадонны и ее бизнес-партнера певицы Ирсон Кудиковой на подходе уже новый проект. «Вместе с Аллой Борисовной мы открываем на Тверской новую школу детского профессионального творческого развития и английский детский садик», — уже поделилась радостной новостью Кудикова. В отличие от школы Future Star, где Пугачева лично руководит кастингом и знакомится с каждой потенциальной кандидатурой, попасть в новый проект будет легче. По информации SUPER, чтобы отдать свое чадо под крыло примадонны, достаточно будет выложить в месяц кругленькую сумму — 100 тысяч рублей. Образовательное учреждение будет разделено на несколько секций: Baby Сlub — детский садик для детей до трех лет и Kinder Garden —подготовительные к школе курсы для детей от трех до семи лет. Подготовительные курсы также будут делиться на три дисциплины: начальная — от трех до четырех лет, средняя — от четырех до пяти лет и интенсивная подготовка к школе для детей от пяти до семи. На последнем этапе у детей будет возможность изучать математику и прочие науки. Языки в садике примадонны и Кудиковой будут преподавать исключительно европейские специалисты. Как сообщили SUPER представители нового проекта Аллы Пугачевой, образовательные секции будут делиться по разным ценовым категориям и дисциплинам, которые для своих чад выберут сами родители. Всего будет существовать 3 пакета: Silver, Gold и VIP. Silver (минимальный пакет стоимостью 95 тысяч рублей месяц): В спектр услуг войдут авторские методики, английский язык, развивающие занятия (в этом пакете нет танцев и йоги для детей). Gold (135 тысяч рублей в месяц): помимо всех базовых услуг — английского языка, развивающих занятий и авторских методик — в этот спектр также войдут различные актерские кружки, вокал, рисование, йога, физкультура и другие развивающие предметы. VIP (295 тысяч рублей в месяц): за эту сумму ребенок сможет получить полное образование. Помимо всех дисциплин, которые есть в школе, также присутствуют дополнительные занятия.