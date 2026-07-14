Жительница Актобе устроила фотосессию на проезжей части моста и получила штраф

Собрать побольше лайков и продвинуть свою страницу в соцсетях решила 35-летняя жительница Актюбинской области, сообщает Telegram-канал Halyqstan. Находясь в Семее, она решила поснимать фото и видео на автомобильном мосту. Но это была странная идея. Вечером девушка позировала перед камерой, лежа прямо на проезжей части моста, в то время когда мимо проезжали автомобили. Этот ролик вызвал негативные комментарии пользователей, ну и, конечно, привлек внимание полицейских.

Девушку нашли и оштрафовали. Ее поведение небезопасно с точки зрения ПДД.

- В отношении женщины составлен административный протокол по статье 615 КоАП РК за нарушение правил дорожного движения пешеходами и иными участниками дорожного движения, - сообщили в Департаменте полиции области Абай.

Штраф по этой статье небольшой - 2 МРП. Однако последствия могли быть куда серьезнее. В полиции подчеркнули, что подобные действия представляют реальную угрозу жизни: в темное время суток водитель может не заметить человека на дороге, и трагедии будет не избежать.