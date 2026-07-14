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Социум

Жительница Актобе устроила фотосессию на проезжей части моста и получила штраф

Таким образом девушка решила собрать "лайки" в социальных сетях.
Арайлым Усербаева
Жительница Актобе устроила фотосессию на проезжей части моста и получила штраф
Стоп-кадр из видео Halyqstan

Собрать побольше лайков и продвинуть свою страницу в соцсетях решила 35-летняя жительница Актюбинской области, сообщает Telegram-канал Halyqstan. Находясь в Семее, она решила поснимать фото и видео на автомобильном мосту. Но это была странная идея. Вечером девушка позировала перед камерой, лежа прямо на проезжей части моста, в то время когда мимо проезжали автомобили. Этот ролик вызвал негативные комментарии пользователей, ну и, конечно, привлек внимание полицейских. 

Девушку нашли и оштрафовали. Ее поведение небезопасно с точки зрения ПДД. 

- В отношении женщины составлен административный протокол по статье 615 КоАП РК за нарушение правил дорожного движения пешеходами и иными участниками дорожного движения, - сообщили в Департаменте полиции области Абай. 

Штраф по этой статье небольшой - 2 МРП. Однако последствия могли быть куда серьезнее. В полиции подчеркнули, что подобные действия представляют реальную угрозу жизни: в темное время суток водитель может не заметить человека на дороге, и трагедии будет не избежать.

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