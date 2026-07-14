Обмен валюты по-новому: что изменится для казахстанцев с 19 июля

Нацбанк РК вводит новые требования к работе обменных пунктов, золотым сделкам и подтверждению личности клиентов. Разбираемся, как изменения скажутся на привычном обмене валюты и к чему готовиться владельцам драгметаллов.

С 19 июля 2026 года в Казахстане начинают действовать обновленные правила Национального банка, которые затронут как работу обменных пунктов, так и операции с драгоценными металлами. Подробности изменений сообщает Uchet.kz.

Обмен валюты: конец уличной рекламе

Для большинства казахстанцев самое заметное нововведение касается внешнего вида обменников. Теперь размещать информационные стенды с курсами валют на фасадах зданий, крышах или выносных конструкциях (штендерах) запрещено.

Вся информация должна находиться строго внутри помещения или у кассы. Исключение сделали только для аэропортов, вокзалов, казино, погранпереходов и крупных многофункциональных центров. В автоматизированных пунктах обмена курс разрешается выводить на монитор. Кроме того, при совершении операции идентификация клиента теперь официально проводится не только по бумажному удостоверению, но и через сервис цифровых документов.

Монеты и золото: новые правила оценки

Если вы решили продать инвестиционную или коллекционную монету, Нацбанк изменил подход к её оценке. Теперь в расчет берется исключительно вес чистого драгметалла. Декор, эмаль, вставки или напыление при определении стоимости больше не учитываются.

Для тех, кто сдает драгметаллы на крупные суммы, вводится "безналичный" лимит. Если выплата превышает 10 миллионов тенге для физлиц (или установленный лимит для бизнеса), деньги перечислят только на счет. При этом из суммы сделки будет удержана комиссия за перевод. Также в правилах теперь четко прописано, что считается поддельной монетой: это изделие, которое выглядит как оригинал, но по составу металла не соответствует заявленной пробе.

Что изменится для бизнеса

Владельцев обменных пунктов ждут более жесткие требования к финансовой стабильности. Минимальный уставный капитал теперь составляет 100 миллионов тенге для обменников в крупных городах и 50 миллионов - для остальных населенных пунктов. Ежедневно организации обязаны подтверждать наличие этой суммы деньгами или золотом.

Вся отчетность и лицензирование переходят в "цифру" - подавать документы нужно через портал электронного правительства с обязательным использованием ЭЦП.

Источник: Uchet.kz.