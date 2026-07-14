200 без вести пропавших людей нашли полицейские Мангистауской области

За первые шесть месяцев 2026 года полицейские Мангистауской области разыскали и вернули домой более 200 человек, числившихся пропавшими без вести.

По информации регионального департамента полиции, заявления об исчезновении людей поступают на пульт дежурного ежедневно. В отдельные дни стражам порядка приходится обрабатывать более 10 подобных обращений за сутки. Поисковые мероприятия начинаются незамедлительно - сразу после поступления сигнала.

В масштабных операциях полицейские задействуют как человеческие ресурсы, так и современные технологии.

Кто и как ищет людей в регионе:

Личный состав: оперативники криминальной полиции, участковые инспекторы и патрульные наряды;

Общественность: неоценимую помощь в поисках оказывают волонтёрские организации;

Техника: для оперативного обнаружения людей используются городские камеры видеонаблюдения, беспилотные летательные аппараты (БПЛА) и другие спецсредства.

Важно: Департамент полиции Мангистауской области напоминает: если ваш близкий человек не выходит на связь и его местонахождение неизвестно, не нужно ждать трое суток или любого другого времени.

Незамедлительно звоните на пульт 102 или обращайтесь в ближайший отдел полиции. Время в таких ситуациях играет решающую роль: своевременное обращение в разы повышает шансы на успешный исход поисков.