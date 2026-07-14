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Социум

200 без вести пропавших людей нашли полицейские Мангистауской области

За первые шесть месяцев 2026 года полицейские Мангистауской области разыскали и вернули домой более 200 человек, числившихся пропавшими без вести.
Арайлым Усербаева
200 без вести пропавших людей нашли полицейские Мангистауской области
Фото ДП Мангистауской области

По информации регионального департамента полиции, заявления об исчезновении людей поступают на пульт дежурного ежедневно. В отдельные дни стражам порядка приходится обрабатывать более 10 подобных обращений за сутки. Поисковые мероприятия начинаются незамедлительно - сразу после поступления сигнала.

В масштабных операциях полицейские задействуют как человеческие ресурсы, так и современные технологии.

Кто и как ищет людей в регионе:

  • Личный состав: оперативники криминальной полиции, участковые инспекторы и патрульные наряды;
  • Общественность: неоценимую помощь в поисках оказывают волонтёрские организации;
  • Техника: для оперативного обнаружения людей используются городские камеры видеонаблюдения, беспилотные летательные аппараты (БПЛА) и другие спецсредства.

Важно: Департамент полиции Мангистауской области напоминает: если ваш близкий человек не выходит на связь и его местонахождение неизвестно, не нужно ждать трое суток или любого другого времени.

Незамедлительно звоните на пульт 102 или обращайтесь в ближайший отдел полиции. Время в таких ситуациях играет решающую роль: своевременное обращение в разы повышает шансы на успешный исход поисков.

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