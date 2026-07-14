Сахар дорожает в Казахстане: в Минсельхозе ответили, стоит ли ждать дефицита

В Минсельхозе подчеркнули, что ситуация находится под контролем.

Вице-министр сельского хозяйства Азат Султанов в ходе брифинга в кабмине объяснил недавний скачок цен на сахар в ряде регионов страны. Поводом для обсуждения стали вопросы журналистов о резком подорожании продукта в период с 24 июня по 1 июля: к примеру, в Павлодаре ценники на сахар за неделю выросли сразу на 12,5%.

По словам представителя ведомства, подобная динамика носит временный характер.

- Рост цен на сахарный песок в отдельных регионах связан с сезонным периодом, когда начинается заготовка различных компотов, варенья и так далее. В целом опасений по дальнейшему росту мы не видим, потому что ожидается хороший урожай сахарной свеклы, - заверил Азат Султанов.

В Минсельхозе подчеркнули, что ситуация находится под контролем. В регионах сформированы достаточные запасы сахара, которые акиматы готовы оперативно задействовать, если рынок начнет демонстрировать неоправданную волатильность цен.

- Таким образом мы будем сдерживать рост цен. По поводу дефицита опасаться не стоит. Объем, необходимый для обеспечения страны, в настоящее время на складах имеется на трехмесячный период, - резюмировал вице-министр.

Ранее о перебоях с наличием сахара на полках магазинов сообщали и жители Атырау, где местные власти также призывали население не поддаваться панике.