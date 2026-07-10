В Атырау выросли цены на сахар, а в некоторых магазинах продукт вовсе пропал

Однако в городском отделе предпринимательства заверили, что причин для беспокойства нет.

Жители Атырау начали замечать повышение цен на сахар. Кроме того, в некоторых магазинах продукт временно исчезает с полок, что вызвало разговоры о возможном дефиците.

- Цены на сахар поднялись, в некоторых магазинах его вовсе нет. Ездили по городу, долго искали. Каждое лето повторяется одно и то же. Почему так? - говорит жительница Атырау Лариса Елесеева.

Однако в городском отделе предпринимательства заверили, что причин для беспокойства нет. По данным ведомства, на сегодняшний день дефицита сахара в торговых объектах города не наблюдается. По результатам мониторинга, розничные цены на сахар составляют: в супермаркете "Ярмарка" - 506 тенге за килограмм, в "Анваре" - 442 тенге, в торговой сети "ХозТорг" - от 440 до 460 тенге, на рынке "Дина" - около 480 тенге за килограмм.

- В настоящее время наблюдается традиционный сезонный рост спроса. Летом многие жители занимаются домашними заготовками на зиму: варят варенье, готовят компоты, маринады и другую консервацию. Из-за этого сахар в отдельных торговых точках быстро раскупается и может временно отсутствовать на полках до очередной поставки. Ситуация находится на контроле, перебоев с обеспечением региона сахаром в настоящее время нет, - сообщила заместитель руководителя городского отдела предпринимательства Алтынай Ерубаева.

По ее словам, поставки сахара в Атырау осуществляются на регулярной основе с Таразского сахарного завода и Коксуского сахарного завода Жетысуской области. Вместе с тем объемы поставок с сахарных заводов Российской Федерации сократились.

Кроме того, в рамках регионального стабилизационного фонда сахар реализуется по фиксированной цене 440 тенге за килограмм. Благодаря более низкой стоимости по сравнению с рыночной, такой товар пользуется повышенным спросом и, как правило, быстро раскупается сразу после поступления в продажу.

Сакен Омаров