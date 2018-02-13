Бердыбек Сапарбаев: Актобе – единственный областной центр, где ездят «ПАЗики»

Жители Актобе пожаловались акиму области на общественный транспорт во время отчетной встречи, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Нужно отметить, что на отчете акима города Актобе Ильяса ИСПАНОВА, больше всего жалоб было на общественный транспорт. - Расписание, соблюдение графика, чистота... Эти проблемы мы все знаем, сказал аким области. - Но все автобусы подчиняются автопарку, который выиграли тендер на 7 лет. Я им сказал: «Найдем управу». Дали время. Если за это время они не обновят автобусы, тогда будет другой разговор. В каком областном центре вы видели "ПАЗики"? Съездите в Кызыло