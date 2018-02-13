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Социум

Бердыбек Сапарбаев: Актобе – единственный областной центр, где ездят «ПАЗики»

Жители Актобе пожаловались акиму области на общественный транспорт во время отчетной встречи, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Нужно отметить, что на отчете акима города Актобе Ильяса ИСПАНОВА, больше всего жалоб было на общественный транспорт. - Расписание, соблюдение графика, чистота... Эти проблемы мы все знаем, сказал аким области. - Но все автобусы подчиняются автопарку, который выиграли тендер на 7 лет. Я им сказал: «Найдем управу». Дали время. Если за это время они не обновят автобусы, тогда будет другой разговор. В каком областном центре вы видели "ПАЗики"? Съездите в Кызыло
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Бердыбек Сапарбаев: Актобе – единственный областной центр, где ездят «ПАЗики»
Жители Актобе пожаловались акиму области на общественный транспорт во время отчетной встречи, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Нужно отметить, что на отчете акима города Актобе Ильяса ИСПАНОВА, больше всего жалоб было на общественный транспорт. - Расписание, соблюдение графика, чистота... Эти проблемы мы все знаем, сказал аким области. - Но все автобусы подчиняются автопарку, который выиграли тендер на 7 лет. Я им сказал: «Найдем управу». Дали время. Если за это время они не обновят автобусы, тогда будет другой разговор. В каком областном центре вы видели "ПАЗики"? Съездите в Кызылорду. Скажите спасибо, что мы за счет своих денег купили 70 автобусов, и будем это продолжать, наведем порядок. Также горожане подняли вопрос о возврате льгот на общественном транспорте. До апреля 2016 года в автобусах инвалиды, пенсионеры и другие категории граждан могли ездить бесплатно. - Льготы должны быть адресными, - заявил Бердыбек САПАРБАЕВ. - И получать их должны те, кому положено. Не как здесь было. После этого некоторых осудили. Поручение аким города получил. Все проанализируют, потом примут решение. Автопарку снова деньги давать? Этого не будет. Ездишь - получаешь, нет, извините. Напомним, в августе 2016 года президент ОЮЛ "Емшан", к которому относится ТОО «Автопарк», Мейржан Ундиргенов был осужден за "мошенничество, совершенное неоднократно" к 4 годам колонии, вице-президент компании Ербол АДИЛОВ - к 3 годам лишения свободы. Тогда в доме у владельца автопарка обнаружили около 1 млрд тенге. Ежегодно автопарк получает из бюджета 800 миллионов дотации для перевозки в общественном транспорте пенсионеров и инвалидов.
Азамат АКЫЛ
отчет акима общественный транспорт

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