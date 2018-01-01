Корреспонденты «МГ» решили сделать обзор самых громких и нашумевших новостей за прошедший год.
На отчете акима города Уральска за 2016 год Наримана ТУРЕГАЛИЕВА пенсионерка–дачница пришла не с жалобами, а хорошими пожеланиями и подарила ему банку варенья
, которое сама же и приготовила.
2017 год начался с обильных снегопадов, из-за этого на дорогах застряли даже путешественники из Испании
. Хосе и Патрисия побывали в 13 странах мира, но были вынуждены остановиться именно в Уральске, из-за бездорожья у них сломалась машина. Но они рассказали, что в своем путешествии они получили самые незабываемые ощущения от неочищенных дорог. Кроме того, им очень понравилась природа нашего края и казахская национальная кухня.
Иллюстративное фото из архива "МГ"
Не смогли не отличиться своей чуткой работой сотрудники правоохранительных органов. 72-летнюю пенсионерку
, вернувшую найденный паспорт гражданки Германии на лесной дороге, полицейские допрашивали 8 часов. На что Валентина КУПЦОВА пообещала, теперь впредь никогда не будет поднимать чужие вещи и пытаться их вернуть хозяевам.
За прошедший год произошла масса ДТП, а именно с участием пассажирских автобусов. В одном из них в панике люди выпрыгивали из окон
. Число пострадавших в столкновении "пятерки" и "семерки" достигло 75 человек.
Кроме того, можно отметить и автолюбителей Уральска, которые только перед одним скоростемером могли проехать с повышенной скоростью по 6 раз в день. Более 100
уральцев получили штрафы с одного и того же скоростемера. Однако скандальная история еще не закончилась, водители всеми способами доказывают свою правоту, а аппарат для измерения скорости проверит департамент метрологии.
Фото из архива "МГ"
Одна из самых критикуемых историй запомнилась читателям надолго. Молодая мама, которая бросила ребенка на стройке,
все-таки не смогла вернуть свое чадо. Почему она так поступила, она не находит ответа, однако суд приговорил ее в 100 часам общественных работ, но ребенка вернуть ей так и не удалось. Малыш растет в Доме ребенка.
В прошедшем году не обошлось и без приятных сюрпризов. 103-летнему ветерану ВОВ Семену ДАНИЛИНУ
военные РгК "Батыс" Нацгвардии РК необычно поздравили с Днем Победы. Под окнами его дома сыграл духовой оркестр, там прозвучали песни и марши военных лет.
В ушедшем году не обошлось и без драк. В сеть попал видеоролик, на котором видно, как группа парней утроила потасовку. Больше всего читателям запомнилась 75-летняя пенсионерка Бактылы АЖМАГАМБЕТОВА
, которая, несмотря на свой возраст, стала разнимать дерущихся. После этого ее разыскали полицейские, а начальник МПС ЗКО Манарбек ГАБДУЛЛИН поздравил женщину и вручили ценный подарок, грамоту и цветы.
Осенью этого года жителей ЗКО потрясло чудовищное убийство двух девушек и ребенка в Зачаганске. Молодой человек, не добившись расположения одной из девушек, убил ее, ее 3-летнего ребенка, а также ее подругу, которая в тот день осталась у них с ночевой. Убийца был пойман по горячим следам. В декабре его приговорили к пожизненному заключению
.
Фото из архива "МГ"
В начале октября жители области были шокированы ценами на бензин. Цена АИ-92 поднялась до 153 тенге за литр, АИ-95 - до 163 тенге, а в Бокейординском районе и вовсе цена выросла до 200 тенге
. В правительстве говорили, что дефицита топлива в ЗКО нет. Заместитель акима ЗКО Багдат АЗБАЕВ сообщил, что топливо дорожает потому, что оно завозится из России, а там оно стоит дороже. А как решение - он призвал всех автолюбителей перейти на газ.