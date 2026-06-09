За прошедшие пять с половиной лет вкладчики Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) использовали более 5,8 триллиона тенге на улучшение жилищных условий и оплату лечения. Аналитики фонда опубликовали статистику, в которой отразили динамику этих изъятий по годам.
Наиболее значительный объем средств граждане забрали в 2021 году - около 2,6 триллиона тенге. В последующие два года фиксировалось снижение активности, однако с 2024 года объемы снятия снова пошли вверх, и в 2025 году сумма изъятий превысила 1 триллион тенге.
В ЕНПФ подчеркивают, что суммы досрочных изъятий регулярно превышали расходы на их прямую задачу - выплаты текущим пенсионерам. Более того, в отдельные периоды вкладчики забирали со счетов больше денег, чем поступало в фонд в виде новых обязательных взносов.
Вывод средств из инвестиционного оборота напрямую влияет на будущие выплаты, так как уменьшает размер потенциального инвестиционного дохода. На сегодняшний день доля накопленной инвестприбыли в пенсионных сбережениях казахстанцев составляет около 40%. Для сравнения, в международной практике этот показатель обычно превышает 80%.
- В развитых странах пенсионные активы являются источником инвестиций и устойчивого роста экономики. В передовых странах накопленные пенсионные активы превышают 100% ВВП, в Казахстане сейчас пенсионные активы пока составляют около 16% ВВП.
В мире основная задача накопительной пенсионной системы заключается в обеспечении будущих пенсионных выплат. Поэтому важно сохранять пенсионные сбережения в интересах будущей пенсии граждан и их дальнейшего роста за счет долгосрочного инвестирования в Казахстане и на международных рынках, - напомнили в фонде.