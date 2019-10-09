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Социум

Дарига Назарбаева: Развитие национальной оборонной промышленности должно быть важнейшим приоритетом государства

Во время рабочей поездки в Западно-Казахстанскую область Спикер Сената Дарига Назарбаева ознакомилась с работой кораблестроительного завода «Зенит», сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на сайт Сената Парламента РК. В беседе с руководством завода и его работниками Глава Сената подчеркнула, что необходимая нормативно-правовая база развития работающих в интересах обороны предприятий сформирована - в начале года принят новый Закон РК «Об оборонной промышленности и государственном оборонном заказе». «Правительству следует вести системную работу по поддержке отечественных предприят
Дана Рахметова
Дарига Назарбаева: Развитие национальной оборонной промышленности должно быть важнейшим приоритетом государства
Во время рабочей поездки в Западно-Казахстанскую область Спикер Сената Дарига Назарбаева ознакомилась с работой кораблестроительного завода «Зенит», сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на сайт Сената Парламента РК.
В беседе с руководством завода и его работниками Глава Сената подчеркнула, что необходимая нормативно-правовая база развития работающих в интересах обороны предприятий сформирована - в начале года принят новый Закон РК «Об оборонной промышленности и государственном оборонном заказе». «Правительству следует вести системную работу по поддержке отечественных предприятий, выпускающих продукцию оборонного назначения. Нам важно развивать собственную промышленность и размещать заказы в первую очередь на казахстанских предприятиях», - отметила Д. Назарбаева. В тот же день Дарига Назарбаева встретилась в Уральске с руководителями национальных культурных центров, представителями молодёжных и волонтёрских организаций Западно-Казахстанской области. По словам Дариги Назарбаевой, АНК является влиятельной общественной силой, которая играет большую роль в укреплении межнационального мира и согласия в стране. «Я благодарна вам за теплую встречу и добрые слова. Порадовал ваш позитивный настрой на конкретную работу. Сегодня АНК надо активней вовлекать молодёжь в деятельность национальных культурных центров, растить новых лидеров. Для молодых людей всех национальностей должны быть созданы равные возможности для карьерного и профессионального роста. Чтобы молодежь не уезжала из страны, нужна открытая система социальных лифтов», - подчеркнула Спикер Сената. С представителями региональных СМИ Глава Сената говорила о новых вызовах, с которыми сталкиваются средства массовой информации в современном мире. По словам Дариги Назарбаевой, статистика показывает, что для 70% населения традиционные СМИ - телевидение, радио, газеты – по-прежнему являются основным источником информации. Одновременно происходит расширение медиапотребления за счет интернета и мобильных устройств. Эти процессы должны быть осмыслены и зафиксированы в государственной стратегии развития отрасли СМИ. Председатель Сената пригласила представителей средств массовой информации ЗКО принять активное участие в подготовке этого документа и разработке поправок к законодательству о СМИ. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Зенит

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