Дарига Назарбаева: Развитие национальной оборонной промышленности должно быть важнейшим приоритетом государства

Во время рабочей поездки в Западно-Казахстанскую область Спикер Сената Дарига Назарбаева ознакомилась с работой кораблестроительного завода «Зенит», сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на сайт Сената Парламента РК. В беседе с руководством завода и его работниками Глава Сената подчеркнула, что необходимая нормативно-правовая база развития работающих в интересах обороны предприятий сформирована - в начале года принят новый Закон РК «Об оборонной промышленности и государственном оборонном заказе». «Правительству следует вести системную работу по поддержке отечественных предприят