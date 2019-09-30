УГНТУ готовит специалистов по самым востребованным профнаправлениям: нефтегазовое дело, наноинженерия, экономика, автоматизация технологических процессов и производств, менеджмент, туризм, дизайн, зарубежное регионоведение и так далее. Вы сможете встретиться с преподавателями и сотрудниками Отдела по работе с иностранными учащимися УГНТУ и узнать подробную информацию об университете, подготовке к вступительным экзаменам и условиях поступления. Также центр «ВЮЛО» приглашает учащихся 10-11 классов на подготовительные курсы к поступлению в УГНТУ по следующим дисциплинам: математика, физика, география, биология и русский язык.

Уфимский государственный нефтяной технический университет является сильным, хорошо оснащенным и адаптированным к современным условиям вузом, обеспечивающим подготовку специалистов широкого спектра знаний. Уфимский вуз входит в ТОП-200 лучших университетов по рейтингу стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южно-Африканская Республика).Мы ждем Вас по адресу: мкр. Женис, 21, офис 2. Центр образования «ВЮЛО» - официальный центр довузовской подготовки ФГБОУ ВО «Уфимский нефтяной технический университет в г. Уральск, РК. Справки по тел.: 8 777 468 87 94, 8 778 007 12 48. Лицензия №2259 от 08.07.2016г. выдана Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки РФ. Новости Компаний. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.