Древний город посреди пустыни выживал благодаря сложной системе водоснабжения

Более двух тысяч лет назад жители древнего города Петра на территории современной Иордании смогли решить сложнейшую задачу — обеспечить водой крупный населенный пункт посреди засушливой пустыни, передает МойГород со ссылкой на Futura-sciences.

Для этого они создали разветвленную инженерную систему из водопроводов, каналов, плотин и подземных резервуаров, которая позволяла собирать дождевую воду, доставлять ее из удаленных источников и сохранять запасы на время засухи

Как древний город справлялся с нехваткой воды

Петра была не просто небольшим поселением среди скал, а крупным торговым центром, расположенным на пересечении важных маршрутов между Аравией, Египтом и Средиземноморьем. Через город проходили многочисленные караваны, поэтому потребность в воде была особенно высокой.

Однако природные условия создавали серьезные трудности. Осадки выпадали нерегулярно, а сильные ливни могли вызывать внезапные паводки, превращая узкие ущелья в бурные потоки.

Ад-Дэйр («Монастырь»), набатейский скальный храм. Фото: Википедия

Перед местными инженерами стояла непростая задача: не только обеспечить жителей и путешественников водой, но и защитить город от разрушительных наводнений.

Какие технологии использовали жители Петры

Для решения проблемы набатеи построили сложную сеть гидротехнических сооружений. Дождевую воду собирали с помощью специальных каналов, после чего направляли в цистерны и резервуары, высеченные непосредственно в скалах.

Дополнительные запасы поступали из природных источников, расположенных за пределами города. Для транспортировки воды использовались керамические трубы и водоводы, проложенные в том числе вдоль скалистых ущелий.

Особую роль играли плотины и водоотводные сооружения. Они помогали регулировать потоки во время сильных дождей, предотвращали затопление отдельных участков города и позволяли направлять воду в места ее хранения.

Благодаря такой системе жители могли распределять водные ресурсы между жилыми кварталами и общественными сооружениями. Запасы, собранные в дождливые периоды, использовались и во время продолжительных засушливых сезонов.

Кто построил древний город

Петра ночью. Фото: Википедия

Петра была основана набатеями — древним народом, создавшим собственное царство на территории Ближнего Востока. Со временем город стал его столицей и превратился в один из важнейших торговых центров региона.

В 106 году нашей эры Петра вошла в состав Римской империи. Позднее торговое значение города постепенно уменьшилось, а сам он утратил прежнее экономическое влияние.

Несмотря на это, часть древних гидротехнических сооружений сохранилась до наших дней.

Они свидетельствуют о высоком уровне инженерных знаний набатеев. Успех Петры был связан не только с ее расположением на пересечении торговых путей, но и с продуманной системой водоснабжения, которая позволила крупному городу процветать в условиях практически постоянного дефицита воды.