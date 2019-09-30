Иллюстративное фото из архива "МГ" По информации Атырауского филиала республиканского центра электронного здравоохранения, с начала года по август включительно для оказания специализированной медпомощи по квоте в республиканские клиники было направлено 1926 пациентов. Тогда как за этот же период прошлого года – 1845 атыраусцев. Из нынешних 1926 в различные клиники страны госпитализирована большая часть жителей Атырауской области (1538 человек). На сегодня еще более 100 атыраусцев с различными заболеваниями ожидают на портале своей очереди лечиться. Напомним, на одном из мероприятий по здравоохранению, глава региона отметил с сожалением, что медоборудование в Атырау суперсовременнное – почти как в Нур-Султане и Алматы, а вот кадров не хватает. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.