Ерлан Карин встретился с Джеки Чаном и съемочной группой

На встрече также присутствовали отечественные и зарубежные продюсеры.

Вице-президент Казахстана Ерлан Карин по поручению президента Касым-Жомарта Токаева встретился с командой международного кинопроекта, в состав которой вошел знаменитый актер и режиссер Джеки Чан, сообщает пресс-служба Акорды.

На встрече также присутствовали отечественные и зарубежные продюсеры Эсмонд Рен, Рустем Омаров, Игорь Цай и Орынбасар Кудайбергенов.

- В ходе встречи обсуждены вопросы международного сотрудничества в сфере кинематографии, а также возможности дальнейшей реализации совместных кинопроектов, - отмечается в сообщении.

Ерлан Карин подчеркнул, что глава государства уделяет особое внимание новым технологиям и креативным индустриям. По словам вице-президента, крупные кинопроекты способствуют профессиональному росту отечественной индустрии и продвижению страны на мировой арене.

Отдельное внимание уделили инновациям в кино. Ерлан Карин напомнил, что в рамках Года цифровизации и искусственного интеллекта в столице прошел Astana AI Film Festival.

- Для участия в конкурсе фильмов, созданных с помощью искусственного интеллекта, было подано свыше 8 тысяч заявок из 125 стран мира. По масштабу и географическому охвату фестиваль стал крупнейшим событием в мире, посвященным AI-кино, - уточнили в Акорде.

В завершение встречи вице-президент поблагодарил Джеки Чана за теплое отношение к Казахстану и пожелал всем участникам успехов. Напомним, масштабные съемки фильма "Доспехи Бога 4: Ультиматум" с участием актера стартовали в Казахстане минувшим летом - съемочный процесс охватил Мангистаускую область и Алматы.