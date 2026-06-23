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Группа мужчин проникла на территорию детского лагеря, запугала детей и украла телефон

Әсемай Талғатқызы
Группа мужчин проникла на территорию детского лагеря, запугала детей и украла телефон
Сгенерировано ИИ: Мой Город

В Туве после инцидента в детском лагере «Таежный» возбуждено уголовное дело по факту кражи. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД, передает МойГород со ссылкой на ТАСС.

Поводом стало обращение родителей одного из воспитанников. По их словам, ночью на территорию лагеря проникли несколько мужчин, которые вели себя агрессивно и напугали детей. После их ухода один из подростков обнаружил пропажу мобильного телефона. В соцсетях также сообщалось, что нападавших было около пяти человек.

В полиции уточнили, что дело расследуется по пункту «в» части 2 статьи 158 УК РФ — кража с причинением значительного ущерба. В настоящее время проводятся оперативно-розыскные и следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и поиск причастных лиц.

кража Лагерь детский лагерь

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