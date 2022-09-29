Это касается клиентов всех ЦОНов, которые стоят в очередях за получением готовых ИИН. Обратившихся за получением ИИН иностранцев в ЗКО за последние сутки стало в два раз больше Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Багдат Мусин посетил столичный ЦОН, который развернули во Дворце «Жастар». Об этом глава ведомства написал в Facebook.
- До сегодняшнего дня процесс выглядел так: люди приходят в ЦОН, предъявляют документы, их данные вносятся в базу, они уходят, а на следующий день вновь идут в ЦОН за получением ИИН. Это отнимает время как их, так и операторов ЦОНа. К тому же по этой причине возникает столпотворение в здании. Мы решили вопрос так, что теперь людям, подавшим запрос на получение ИИН, не нужно приходить во второй раз, ИИН будет высылаться людям на телефонный номер в виде SMS-уведомления от службы 1414, - рассказал министр.
Это касается клиентов всех ЦОНов, которые стоят в очередях за получением готовых ИИН. Также банки информируют, что ИИН будет присваиваться в базе данных - при вводе номера информация о человеке будет подтягиваться автоматически. Ранее усиленные ЦОНы в Актобе и Уральске сменили адреса. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.