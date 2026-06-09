Улицу будут перекрывать только днём на протяжении двух недель.

С 11 июня в Уральске вводится временное ограничение движения для автотранспорта на одном из участков городских дорог. Перекрытие связано с плановыми ремонтными работами.

Как сообщили в АО "Жайыктеплоэнерго", ограничения затронут улицу Г. Караша. Чтобы минимизировать неудобства для горожан, перекрытие будет частичным и ежедневным.

Период проведения работ: с 11 по 25 июня 2026 года.

Время перекрытия: ежедневно с 09:00 до 18:00.

В вечернее и ночное время движение по улице будет возобновляться в обычном режиме.