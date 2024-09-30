Центр активного долголетия «Камкор» функционирует с апреля 2023 года. По словам руководителя центра Айгуль Хасангалиевой, основной целью является поддержка старшего поколения Уральска, вовлечение их в культурную жизнь общества, привлечение к занятиям физкультурой и спортом, интересным занятиям.
Пенсионеры Уральска могут бесплатно посещать такие курсы, как:
- скандинавская ходьба;
- йога и уроки лечебной физкультуры;
- курсы казахского, английского языка;
- компьютерная и мобильная грамота;
- рисование и моделирование;
- курсы художественного мастерства;
- теннис;
- шашки;
- шахматы;
- тогызкумалак;
- упражнения по улучшению памяти;
- музыка, хор;
- консультация психолога и юриста;
- культурные и развлекательные мероприятия.
Хасангалиева отметила, что в данный момент центр посещают 1400 пенсионеров. С каждым днем это число увеличивается. В день различные услуги получают 50-60 человек. Центр активного долголетия находится по адресу улица Г.Тоқая, 39 (остановка Гагарина).