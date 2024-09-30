Центр активного долголетия «Камкор» функционирует с апреля 2023 года. По словам руководителя центра Айгуль Хасангалиевой, основной целью является поддержка старшего поколения Уральска, вовлечение их в культурную жизнь общества, привлечение к занятиям физкультурой и спортом, интересным занятиям.



Пенсионеры Уральска могут бесплатно посещать такие курсы, как:

скандинавская ходьба;

йога и уроки лечебной физкультуры;

курсы казахского, английского языка;

компьютерная и мобильная грамота;

рисование и моделирование;

курсы художественного мастерства;

теннис;

шашки;

шахматы;

тогызкумалак;

упражнения по улучшению памяти;

музыка, хор;

консультация психолога и юриста;

культурные и развлекательные мероприятия.

Хасангалиева отметила, что в данный момент центр посещают 1400 пенсионеров. С каждым днем это число увеличивается. В день различные услуги получают 50-60 человек. Центр активного долголетия находится по адресу улица Г.Тоқая, 39 (остановка Гагарина).



