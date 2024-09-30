Центр активного долголетия «Камкор» функционирует с апреля 2023 года. По словам руководителя центра Айгуль Хасангалиевой, основной целью является поддержка старшего поколения Уральска, вовлечение их в культурную жизнь общества, привлечение к занятиям физкультурой и спортом, интересным занятиям.

Пенсионеры Уральска могут бесплатно посещать такие курсы, как:

  • скандинавская ходьба;
  • йога и уроки лечебной физкультуры;
  • курсы казахского, английского языка;
  • компьютерная и мобильная грамота;
  • рисование и моделирование;
  • курсы художественного мастерства;
  • теннис;
  • шашки;
  • шахматы;
  • тогызкумалак;
  • упражнения по улучшению памяти;
  • музыка, хор;
  • консультация психолога и юриста;
  • культурные и развлекательные мероприятия. 

Хасангалиева отметила, что в данный момент центр посещают 1400 пенсионеров. С каждым днем это число увеличивается. В день различные услуги получают 50-60 человек. Центр активного долголетия находится по адресу улица Г.Тоқая, 39 (остановка Гагарина).