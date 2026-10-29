Калькулятор в eGov: метод расчета статуса семей пересмотрели после жалоб казахстанцев

В Казахстане пересмотрели и доработали методику определения социального благополучия семей. Подходы к анализу доходов, имущества и финансовых обязательств граждан изменили после массовых жалоб, сообщил министр труда и социальной защиты населения Аскарбек Ертаев на заседании правительства 29 октября.

Глава ведомства пояснил, что новшества напрямую затронут учёт реальных доходов и кредитной нагрузки домохозяйств, включая ипотеку.

- Учтены наличие и состояние автомобилей и сельскохозяйственной техники. При этом мы полностью исключили сельхозтехнику старше 20 лет. Индивидуальное предпринимательство и наличие юридического лица учитывать не будут. Также не будем принимать во внимание наличие мелких земельных участков и личного подсобного хозяйства, - сказал Аскарбек Ертаев.

Кроме того, при расчётах начнут дополнительно брать во внимание расходы на содержание семьи, статус единственного кормильца и наличие единственного жилья.

Пилотный проект по новой методике планируют запустить с 1 января 2027 года. Он пройдет в четыре этапа до апреля включительно.

До старта пилота чиновники намерены провести масштабную подготовку:

до 15 ноября - завершить доработку методики оценки;

до 20 ноября - протестировать 30 информационных систем госорганов;

до 20 декабря - проверить материальное положение получателей пособий;

Также в декабре текущего года цифровую карту семьи интегрируют с системами банков второго уровня.

На первом этапе эффективность изменений проверят на гражданах с высоким уровнем доходов, после чего определят порядок дальнейшего расширения программы.

Напомним, 18 октября в приложении eGov Mobile запустили калькулятор благосостояния семьи, однако казахстанцы массово раскритиковали сервис в соцсетях. Пользователи возмущались, что алгоритм причислял семьи с долгами к среднему классу, а 16-летних подростков считал полноценными трудоспособными гражданами. Уже на следующий день доступ к калькулятору ограничили, оставив его только для получателей соцпомощи.