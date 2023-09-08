Редакция «МГ» продолжает цикл материалов об общежитиях города. Ранее мы показали, как живут люди, прославившиеся на весь город тем, что устроили под окнами свалку. И как выглядит общежитие в аварийном здании 30-х годов. Рассказали о доме, где никогда не было газа и горячей воды. Как можно жить дружно с одним туалетом на 12 комнат. Показали два корпуса одного общежития, которые выглядят совсем по-разному.

Культура недорогой недвижимости в советское время была хорошо развита. Практически каждое предприятие имело одно или несколько общежитий для размещения своих сотрудников. Так, в общежитии по адресу улица Курмангазы, 165 выдавали комнаты работникам швейной фабрики имени Клары Цеткин. Она входила в первую пятёрку ведущих предприятий республики. Люди работали в двеа смены, на производстве трудились около 1 300 человек.

Старожилы вспоминают, что особенно удобно было приезжим работникам. В больших комнатах жили по несколько человек, но была сторона для семейных пар.

На первом этаже, рассказывают бывшие работники фабрики, сидел вахтёр. Кроме проживающих внутрь никого не пускали. В вестибюле стояли диванчики, чтобы жильцы и их гости могли поговорить. В 1998 году комнаты общежития приватизировали.

Казалось бы, планировка коридоров, комнат и подъездов остались без изменений. Местами прослеживаются окна, двери и пол с тех времён. На этом фоне: железные двери с домофоном, датчики света, линолеум в коридорах и пластиковые окна. На общей кухне более современные газовые плиты, уже совсем другая посуда и кухонная утварь. В общежитии всё ещё проживают бывшие работники фабрики. По словам жильцов, холодная вода есть всегда, как и природный газ. Соседи приветливые, уборку делают по графику.

— Я пришла работать на фабрику в 1988 году. Тогда в 23-м училище готовили швей для "Клары Цеткин". Комнату мне дали от фабрики, до приватизации в 1998 году я жила в другой комнате. Нас жили там три девчонки в одной большой комнате. А потом по стажу я получила эту комнату и живу здесь по сих пор. Вода у меня холодная. На против меня кухня — она общая на 13 комнат. Я не мечтала быть швеей, просто в город приехали и узнали, что фабрика даёт общежития. Уволилась от туда в 2005 году, — рассказывает Улмекен апа.

Общежитие девятиэтажное, лифт не работает. И кажется, уже давно. На каждом этаже есть балконы, вид с него открывается на обе стороны. Перила искорёжены временем. Чердаки и туалеты закрыты на замок, в коридорах чисто. Винтажные входные двери и деревянный пол на секунду переносили в 90-е года. Судя по пятнам на потолке, крыша всё-таки текла. Но не смотря на это, в общежитии уютно и атмосферно.

В Уральске насчитывается около 20 общежитий и все они нуждаются в капитальном ремонте. У четырёх из них нет формы правления. В среднем здания построены в 1970-1980 годах.

13 общежитий — девятиэтажных (около 2 170 квартир), в шести пятиэтажках примерно 654 квартиры. Не все жители коммуналок могут похвастаться чистотой подъезда, светом в коридорах или рабочим санузлом. Протекающие крыши, затопленные нечистотами подвалы, зловоние, а у кого-то вовсе отсутствует туалет. В таких условиях живут целыми семьями, с детьми и пожилыми родителями. Некоторые – всю жизнь.

Фото Ивана Повытчикова