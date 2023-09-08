Житель Актюбинской области, страдавший лудоманией, совершил суицид. В Polisia.kz сообщили, что вызов правоохранителям поступил об обнаружении тела 23-летнего мужчины. На отчаянный шаг он пошёл после того, как проиграл на ставках всю заработную плату отца, у которого на следующий день должен быть день рождения. В полиции отмечают, что за полгода мужчина проиграл почти 1,2 миллиона тенге. Всё началось с игровых автоматов, потом он начал делать ставки на спорт.